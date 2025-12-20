聽新聞
北市隨機殺人案傷者為愛滋感染者 衛福部：關連者感染機率極低
台北市昨天發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，今天傳出遭27歲嫌犯張文持刀砍傷的民眾，其中一位傷者為愛滋感染者，這表示後續被刀刃劃傷的民眾，以及醫療救助人員，都有感染愛滋風險，衛福部部長石崇良、疾管署署長羅一鈞與台北市政府衛生局局長黃建華下午舉行記者會，表示已正式成立「暴露後諮詢與公費投藥專案」，協助受影響民眾進行預防性治療。
疾管署署長羅一鈞說明，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。
