北市隨機殺人案傷者為愛滋感染者 衛福部：關連者感染機率極低

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
衛福部部長石崇良（中）、疾管署署長羅一鈞（右）與台北市政府衛生局局長黃建華（左）下午舉行記者會，表示已正式成立「暴露後諮詢與公費投藥專案」，協助受影響民眾進行預防性治療。記者胡經周／攝影
台北市昨天發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，今天傳出遭27歲嫌犯張文持刀砍傷的民眾，其中一位傷者為愛滋感染者，這表示後續被刀刃劃傷的民眾，以及醫療救助人員，都有感染愛滋風險，衛福部部長石崇良疾管署署長羅一鈞與台北市政府衛生局局長黃建華下午舉行記者會，表示已正式成立「暴露後諮詢與公費投藥專案」，協助受影響民眾進行預防性治療。

疾管署署長羅一鈞說明，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。

疾管署署長羅一鈞表示，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。記者胡經周／攝影
