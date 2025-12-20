快訊

北市「孤狼式隨機攻擊」釀4死11傷 學者揭高風險族群：公安重大威脅

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。圖為張文昨（19）日傍晚在台北車站丟汽油彈畫面。記者廖炳棋／翻攝
27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。圖為張文昨（19）日傍晚在台北車站丟汽油彈畫面。記者廖炳棋／翻攝

北車、中山南西商圈隨機無差別攻擊造成4死11傷慘劇，國立中正大學犯罪防治學系特聘教授、犯罪研究中心主任楊士隆指出，本案屬於典型的「孤狼式（lone wolf）」隨機攻擊案件，具有高度不可預測性與突發性，對公共安全構成重大威脅，政府有必要從社會預警、心理健康、以及大眾運輸安全管理等層面全面檢討。

楊士隆說，根據國際研究，孤狼式恐怖或隨機攻擊行為者，通常不隸屬任何組織，行動獨立，且行前難以被偵測。張嫌符合多項高風險特徵，包括長期經濟處境不佳、無穩定工作；社會關係薄弱、缺乏朋友，長期離群索居；對社會、政府或特定群體懷有強烈不滿；多為青壯年至中年男性；與家庭關係緊張，對親屬缺乏信任。

楊士隆指出，此類行為者往往不接受任何組織或他人指揮，攻擊動機高度個人化，使得傳統治安或反恐手段難以及早介入。

楊士隆表示，這類重大突發事件的防範關鍵，不僅在於事後警力應變，更在於事前的風險辨識與社會支持系統。楊士隆建議，政府應強化對高風險族群的追蹤與輔導，特別是長期失業或遊民；曾有毒品、酒精濫用紀錄者；有明顯精神疾病卻未持續就醫者長期社會孤立、對社會高度不滿者。

楊士隆建議由各縣市政府整合社會局、衛生局、警察機關及民間社福團體，建立跨部會追蹤與輔導網絡，避免個案在長期失序狀態下累積風險，最終轉化為暴力行為。

在大眾運輸安全方面，楊士隆建議，台灣可參考日本、華盛頓特區及香港的經驗，導入「情境式犯罪預防」策略，包括強化車站與轉乘節點的可視性與照明；提升CCTV覆蓋率與即時影像分析能力；導入智慧監控與異常行為預警系統；強化緊急通報與即時應變聯繫機制；加強站務與保全人員的風險辨識與應變訓練。

楊士隆提醒，媒體與社會大眾在討論案件時，應避免將加害者塑造成英雄或過度放大其行為，以免引發模仿效應，增加類似攻擊事件的發生風險。

楊士隆強調，政府應以此案為警訊，檢視大眾運輸安全管理制度的不足，並提出具體、可執行的行動方案，從制度面降低孤狼式攻擊再次發生的可能性。他指出，唯有及早辨識風險、補強社會支持與公共安全系統，才能真正守住城市安全的最後防線。

