北市隨機殺人案1傷者染愛滋 疾管署：病毒量已低到測不到、感染率低

27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站、中山站隨機砍人，衛福部長石崇良今臨時召開記者會說明，統計到今上午共有15名傷者、包含兇嫌4位死亡，其中2位在加護病房、3位在醫院一般病房目前無生命危險。不過今上午經台北市衛生局確認有名傷者感染HIV，該名傷者為常情穩定控制屬於測不到範圍，不過仍針對有暴露風險民眾預防性投藥，提醒民眾於72小時內盡速前往醫院。

石崇良表示，今上午統計共15名傷患、4位死亡，其餘11位傷者別至醫院收治，其中5位已出院、1位嗆傷患者在急診留院觀察中，1位血胸、另1名頸部外傷共2位傷勢重民眾於加護病房治療，經探查穩定，另3位胸頸部刀傷、撕裂傷者，目前無生命危險，於一般病房治療中。

石崇良說明，1名受傷為愛滋感染者，經諮詢專家意見，針對其他傷者感染風險的建議處置做討論。針對這次事件中有受傷，或者是有黏膜傷口接觸血液而沒有就醫，或者是在就醫的時候，沒有清楚陳述的有疑慮的可以打這個1922的專線來做諮詢。

羅一鈞強調，這位感染者的病毒量有長期服藥穩定控制，是屬於測不到的範圍，所以也是進一步更大幅降低可能透過血液傳染出去的機率，目前所做投藥及預防性措施都是為了可能萬分之一不到的機率。