憂模仿效應？警大學者：提高見警率嚇阻、切斷「犯罪劇本」避血腥模仿

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
警大教授蔡田木與許福生強調，想要避免模仿效應，防治核心在於媒體節制報導、去英雄化，並透過增加見警力與社會支援，切斷暴力作為表達手段的連結，才能穩定民心。圖／網友提供
台北車站、北捷中山站外昨晚遭通緝犯投擲煙霧彈攻擊事件，繼而發生驚悚隨機殺人案，引發社會恐慌，各界憂心產生「模仿效應」。警大教授蔡田木與許福生強調，防治核心在於媒體節制報導、去英雄化，並透過增加見警力與社會支援，切斷暴力作為表達手段的連結，才能穩定民心。

針對北車喋血案後可能出現的「模仿行為」，中央警察大學主任秘書蔡田木教授從心理學角度深入解析指出，「社會學習理論」是模仿效應的基礎，當大眾透過媒體觀察到特定行為能引起廣泛關注、甚至被標榜為某種「成功」時，高風險族群極易產生仿效動機。

蔡田木特別點名校園暴力、詐欺、自殺與恐怖攻擊為模仿的高風險領域，呼籲媒體報導應嚴守「三不原則」：不詳述手法：避免揭露作案流程與工具細節。不渲染動機：嚴禁將行為人英雄化或合理化其暴行。不重播畫面：減少視覺衝擊帶來的感官刺激。此外，應加強報導犯罪後的法律嚴懲，以及對家庭的毀滅性影響，嚇阻潛在效法者。

犯罪防治專家許福生教授則強調，要防範模仿效應，必須打破「暴力是有效表達方式」的迷思。他認為，當社會邊緣個體認為透過極端暴力能獲得發言權時，悲劇就容易重演。

許也提出「三位一體」的防治策略，包括「媒體去英雄化」：剝奪行為人的「成名」幻覺。「警方穩定民心」：透過提高見警力（Visibility），強化公共空間的安全感與監控感。「社會提供出口」：建立完善的心理支持與社會安全網，讓挫折者有管道宣洩，而非轉向極端暴力。

