張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面陸續曝光，其中，案發時正在路口執交整勤務的林姓警員發現滋擾狀況，立刻掏槍隨保全上樓追人，密錄器畫面還原驚悚過程。

警方調查，張文昨午3時40分至3時54分騎乘機車到中山區林森北路、長安東路等3處，丟汽油桶縱火，燒毀2輛汽車、3輛機車，犯後騎乘機車返回中正區租處更換衣物；下午4時53分在租處縱火；下午4時59分步行至北捷台北車站M8出口；下午5時23分在M8至M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀傷人。

他下午5時55分步行前往大同區南京西路上的千慧旅館，下午6時31分再度外出，6時37分在誠品南西店前丟擲煙霧彈，持刀隨機傷人並進入誠品南西店，下午6時39分上到頂樓，脫下裝備墜樓身亡。

相關密錄器畫面顯示，案發時中山分局交通分隊林姓警員剛好在路口擔服交通疏導勤務，發現成品南西店前發生滋擾狀況，立刻追入室內，拔槍緊戒並隨保全指引上樓，過程中眾多民眾往反方向逃離，保全則透過無線電通報「警察來了，在往4樓的路上！」，林員上到４樓後，則有民眾大聲求助「在那邊！有人流血……」。

警方指出，張文在誠品南西店傷人後，於下午6時39分逕自上到樓頂，林員及其餘支援警力下午6時42分緊隨而至，為避免遭張文伏擊，以優勢警力互相警戒，多次試探後也到樓頂尋人，先發現張文脫下的眼鏡、護膝、戰術背心和兩把尖刀，下午6時50分確認張文墜樓。

