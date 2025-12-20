快訊

張文2處犯案 警政署長：計畫性襲擊民眾排除恐攻

中央社／ 台北20日電
警政署長張榮興（前）20日在警政署向總統賴清德、行政院長卓榮泰專案報告「1219北市隨機襲擊事件」後表示，賴總統要求警政署對現在犯案動機、金流等作進一步的調查，給國人真相。中央社
警政署長張榮興（前）20日在警政署向總統賴清德、行政院長卓榮泰專案報告「1219北市隨機襲擊事件」後表示，賴總統要求警政署對現在犯案動機、金流等作進一步的調查，給國人真相。中央社

27歲張文犯下重大治安事件，警政署署長張榮興今天表示，張文是隨機具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。排除是恐攻事件，將持續提升見警率等作為。

因應張文犯下隨機襲擊案，警政署召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人皆出席。

張榮興報告時說，此案為隨機襲擊民眾案，造成包含張文等共4人死亡、11人受傷，經勘查2處案發地點，在台北捷連連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈其中2顆未擊發、15瓶汽油瓶、戰術背心、刀械等物。

他說，警方專案小組在張文中正區租屋處內發現4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶、未發現手機，至於張文承租旅館房間發現23瓶汽油瓶 、2個平板電腦有上鎖、未發現手機。

張榮興表示，此案發生後出現網路恐嚇信，經查發現是從境外貼文，已掌握6個IP，並組專案小組追查。犯嫌未婚，曾擔任志願役，民國111年因酒醉遭國軍汰除，今年7月因妨害兵役被通緝。

他說，經漏夜查訪，張文已2年多未與父母及哥哥聯繫 ，家人提到張文自幼對槍械武器感到興趣，經檢視其父母家中確實沒張文的生活物品，代表都未返家。

張榮興表示，張文平時都以機車或步行未搭大眾運輸，16日在大同區及中山區以機車代步了解環境，18日曾赴百貨公司詢問如何到頂樓拍攝耶誕燈飾。

張榮興說，張文是依計畫執行犯罪行為，至於汽油桶及放式汽油彈推車都是網購，刀械來源還在追查。犯嫌從今年1月就在中正區租屋，房東鄰居都說對張文不熟，但有正常繳房租。

張榮興表示，張文從17日入住大同區旅社，業者對犯嫌無太多印象，此旅社離案發地僅50公尺，研判張文是依計畫執行隨機襲擊案。針對數位鑑識，已針對張文持有平板筆電進行鑑識解鎖。

對於有媒體報導警方搜出張文所撰寫的筆記本，張榮興說，警方在張文租屋處及旅館並無搜出筆記本。

張榮興在會議結束後接受聯訪說，專案報告時總統要求釐清張文是否有共犯及動機，雖未發現其他共犯，但會依總統指示全面深入調查包含金流、犯嫌背景等面向進行全面了解。

媒體質疑張文從北車至捷運中山站外時，卻無警力協助逮捕，恐是此案漏洞。張榮興說，調閱監視器畫面發現張文離開北捷的第一現場後有先返回到旅館，但因當時還無法確認身分，會持續檢討並提升警力勤務布署。

張榮興表示，張文在犯案發前曾縱火，但因時間是連續性且是在不同行政區，後續會提出精進作為，呼籲國人不要有類似模仿行為，警方會盡全力保護國人安全。

張榮興說，目前調查張文是隨機且有計謀式執行襲擊民眾，排除是恐攻事件。

