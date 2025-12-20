快訊

衛福部證實隨機殺人案傷者「染愛滋」 疾管署成立專案「暴露後預防」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站、中山站隨機砍人，其中一位被砍傷民眾為愛滋感染者，代表後續被砍傷、協助救人的民眾、醫護都會有風險。記者翁唯真／攝影
27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站中山站隨機砍人，包含張嫌目前累計4人死亡，其中遭到被砍傷民眾為愛滋感染者，代表後續被砍傷、協助救人的民眾、醫護都會有風險。

衛福部長石崇良今臨時召開記者會說明，一名傷者感染愛滋。疾管署長羅一鈞說明，該個案長期有在服藥穩定控制，評估風險低，不過提醒有接觸到血液或噴濺到黏膜的民眾，可以盡速就醫，1922都會有專人協助並有醫師協助，評估後會預防性投藥。

衛福部表示，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

羅一鈞表示，如有事件發生時正在誠品生活南西店的民眾，且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜，例如眼睛而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

針對目前住院傷患，台北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

疾管署署長羅一鈞表示，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。 記者胡經周／攝影
