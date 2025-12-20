快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

七美、望安港口機場都見警力站崗 警：見警率提升可安撫居民

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
出入望安潭門港的交通船，已安排警力配合上下船時間站崗。圖／望安警分局提供
出入望安潭門港的交通船，已安排警力配合上下船時間站崗。圖／望安警分局提供

台北車站昨晚發生震驚社會的暴力事件，澎湖縣警察局從昨晚起全面提升維安等級，不僅馬公市內警力維安戒備提升，離島中的離島，包含七美、望安等地同樣可見警力站崗，旅客上下船還能見員警盯梢，防止類似暴力襲擊事件發生。

望安警分局表示，已配合澎湖縣警察局指示，加強轄內各大眾運輸交通工具安全維護勤務作為，因此包含望安島、七美島在內的七美機場、望安機場、潭門港等重要機場、港口，都已有警力配合南海交通船進出港、德安航空到離站時間編排勤務警力站崗。

今天上午各班次出入港口停泊的交通船，已經可以見到有員警戒備留意上下船遊客，若有發現神情有異的旅客，警方將特別予以關心，也避免模仿效應，或類似狀況發生，同時警方明確指出，見警率提升可安撫離島居民恐慌。

人流量十分大的馬公機場今天上午已有警力配備裝備加強巡邏戒備。圖／馬公警分局提供
人流量十分大的馬公機場今天上午已有警力配備裝備加強巡邏戒備。圖／馬公警分局提供
七美機場外安排警力站崗。圖／望安警分局提供
七美機場外安排警力站崗。圖／望安警分局提供
人流量十分大的馬公機場今天上午已有警力配備裝備加強巡邏戒備。圖／馬公警分局提供
人流量十分大的馬公機場今天上午已有警力配備裝備加強巡邏戒備。圖／馬公警分局提供
出入望安潭門港的交通船，已安排警力配合上下船時間站崗。圖／望安警分局提供
出入望安潭門港的交通船，已安排警力配合上下船時間站崗。圖／望安警分局提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 澎湖

延伸閱讀

蔣萬安：北市商圈、大型活動提升戒備 北捷確定理賠往生者五百萬元

嚴防隨機殺人模仿效應 台中警升級維安、捷運全線巡邏密度翻倍

澎湖首次提升維安警戒 馬公機場、馬公港加強戒備

張文隨機傷人 澎湖警方全面提高戒備層級

相關新聞

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發...

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月...

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度...

台北隨機殺人釀4死…藍綠白齊喊發「細胞簡訊」警示 市府回應了

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，事發當時也引起現場大批民眾恐慌。北市藍綠白議員一致認為，重大治安事件應發放細胞簡訊給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。