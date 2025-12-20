七美、望安港口機場都見警力站崗 警：見警率提升可安撫居民
因台北車站昨晚發生震驚社會的暴力事件，澎湖縣警察局從昨晚起全面提升維安等級，不僅馬公市內警力維安戒備提升，離島中的離島，包含七美、望安等地同樣可見警力站崗，旅客上下船還能見員警盯梢，防止類似暴力襲擊事件發生。
望安警分局表示，已配合澎湖縣警察局指示，加強轄內各大眾運輸交通工具安全維護勤務作為，因此包含望安島、七美島在內的七美機場、望安機場、潭門港等重要機場、港口，都已有警力配合南海交通船進出港、德安航空到離站時間編排勤務警力站崗。
今天上午各班次出入港口停泊的交通船，已經可以見到有員警戒備留意上下船遊客，若有發現神情有異的旅客，警方將特別予以關心，也避免模仿效應，或類似狀況發生，同時警方明確指出，見警率提升可安撫離島居民恐慌。
