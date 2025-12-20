北車隨機攻擊案…死傷者家屬 北市升級「一案一律師」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力部署。圖／北市府提供

台北車站發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安昨宣布啟動一案一社工，今上午召集1219緊急維安應變專小組會議，為了在法律、賠償、保險等各個層面的協助，法務局也啟動一案一律師

北市法務局長連堂凱指出，保險的部分，目前有3個部分，一是從犯罪被害人保護協會，市府開始聯絡，第二就是捷運公司有相關的保險，第三個是誠品南西店，也建立聯絡視窗，會整合這三個部分，幫每一名受傷或受害者進行整體的理賠的申請，市府會主動處理。

另外，據指出，台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，當場死亡者，發給撫卹金600元，並支付殯葬費，最高以50萬元為限。第7條也明定，依本自治條例請求補償之人，已受有損害賠償給付或因協助警察拘捕人犯，依其他法令規定所受之金錢給付，應自補償金額中減除之。連堂凱表示，台北市有自治條例，這部分會整合進去。

蔣萬安上午赴警政署會議後，也前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力部署。也檢視確認巡守警員皆配槍、警棍、辣椒水、秘錄器等安全裝備，提醒警員提高警覺、保護市民朋友安全，也一定要注意自身安全，同時指示警察局，全面加強捷運站、人潮眾多場所警力部署，提高見警率除了預防類似事件，更要讓市民感到安心。

