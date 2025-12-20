隨機殺人廢死爭議再起 割喉案受害楊父嘆：奪走別人生命權怎可被原諒

昨北捷車站發生隨機殺人案，引發社會恐慌。廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提剝奪「生命尊嚴」是否也算另一種死刑，若因曾犯錯就剝奪受刑人的未來，是相當殘忍的事，此說法引發大批網友撻伐，怒批「無辜的人被砍死，你們還在對加害人求情」。新北前年發生學生割喉案受害父親楊爸爸今表示，他反對廢死，凶手奪走別人的生命權怎可被原諒？

前年12月新北土城區學校發生割喉案，楊姓國三學生遭隔壁班郭姓學生連刺10刀致死。受害父親楊爸爸今受訪表示，他一直以來就是反對廢死，人的生命權都是平等的，凶手奪走別人的生命權怎可被原諒？法官應該就當時「手段殘忍來論處」，而不是還要替他們想是否可教化。

楊爸爸說，這些殺人犯，犯的不是一般的小錯，如果法官只看是否可教化，精神異常這些數據都是在助長他們脫罪的幫手，如果這些數據有用，就不會有所謂的再犯率，更何況今天受傷害的是我們，他不敢苟同的是判案時，看是否可教化、精神問題、犯案後去自首、當庭認罪來作為量刑減刑參考，日後再依此申請假釋，等於二次的減刑，對於受害者家屬這是再次的傷害，難道無辜的被殺只能自認倒楣？

楊爸爸表示，政府善意的180萬就可撫平被害者家屬的傷痛嗎？國家是這樣輕賤人民的生命嗎？廢死團體如果真心想為這些人辯護，那請這些團體提出實際配套措施，並保證他們不會再犯，再來説我們不能任意剝奪他們的生命權，這些死刑犯政府都花了很多錢幫他們強制辯護，罪證確鑿就該執行。

楊爸爸強調，在廢死團體眼中加害者的人權及尊嚴重如泰山，被害者的生命權卻是輕如鴻毛，無關緊要，根本是拿別人悲慘的命運造就自己成功之路的團體，如果將來再出人命，請廢死團體出來負責，別躲起來裝沒事，苦的都是人民。

楊爸爸說，「未經他人苦，莫勸他人善，你若經我苦，未必有我善」，因為這個世界上從來就沒有感同身受，只有冷暖自知，他經歷了快2年每天以淚洗眼沒人看見，那種痛真的幾乎沒辦法承受。