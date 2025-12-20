北市隨機傷人已釀4死 AIT發文哀悼

台北捷運台北車站、中山站周邊昨晚發生隨機傷人事件，造成多人死傷。美國在台協會今天表示，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼，並一如既往地與台灣人民站在一起。

男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，闖入百貨傷人後墜樓不治。根據衛福部20日上午統計，事件造成15人送醫，其中包含張文共4人死亡，2人仍在加護病房中。

美國在台協會（AIT）中午在官方臉書發文指出，對於19日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。

AIT高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

歐洲經貿辦事處下午也在官方臉書發文表示，對於昨晚造成無辜傷亡的攻擊事件深表哀痛，辦事處向傷亡者及家屬，以及所有受影響的台灣民眾，致以誠摯慰問，並祝願所有傷者早日平安康復。