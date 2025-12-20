快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

北市隨機傷人已釀4死 AIT發文哀悼

中央社／ 台北20日電
捷運台北車站、中山站外昨（19）日傍晚發生煙霧彈攻擊並隨機傷人事件，包含嫌犯張文釀4死多傷，今（20）日上午陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束。聯合報記者許正宏／攝影
捷運台北車站、中山站外昨（19）日傍晚發生煙霧彈攻擊並隨機傷人事件，包含嫌犯張文釀4死多傷，今（20）日上午陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束。聯合報記者許正宏／攝影

台北捷運台北車站中山站周邊昨晚發生隨機傷人事件，造成多人死傷。美國在台協會今天表示，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼，並一如既往地與台灣人民站在一起。

男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，闖入百貨傷人後墜樓不治。根據衛福部20日上午統計，事件造成15人送醫，其中包含張文共4人死亡，2人仍在加護病房中。

美國在台協會（AIT）中午在官方臉書發文指出，對於19日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。

AIT高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

歐洲經貿辦事處下午也在官方臉書發文表示，對於昨晚造成無辜傷亡的攻擊事件深表哀痛，辦事處向傷亡者及家屬，以及所有受影響的台灣民眾，致以誠摯慰問，並祝願所有傷者早日平安康復。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 AIT 張文

延伸閱讀

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

張文隨機傷人案釀4死 北捷中山站燈飾熄3天哀悼

相驗結果出爐！隨機砍殺案凶嫌張文等3遺體暫冰存

連續殺人犯張文曾狂搜「隨機殺人」 持雙面刃犯案…警仍不知他動機

相關新聞

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發...

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月...

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度...

台北隨機殺人釀4死…藍綠白齊喊發「細胞簡訊」警示 市府回應了

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，事發當時也引起現場大批民眾恐慌。北市藍綠白議員一致認為，重大治安事件應發放細胞簡訊給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。