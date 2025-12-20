快訊

獨／北捷恐攻案「中山商圈1傷者」罹愛滋 後續傷者恐有感染風險

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

網恐嚇下個目標台中新光三越「目標50個人」！ 警鎖定IP來自柬埔寨

蔣萬安：北市商圈、大型活動提升戒備 北捷確定理賠往生者五百萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）、行政院長卓榮泰（右），到警政署聽取北車、中山隨機攻擊專案報告。記者廖炳棋／攝影
台北市長蔣萬安（左）、行政院長卓榮泰（右），到警政署聽取北車、中山隨機攻擊專案報告。記者廖炳棋／攝影

台北市長蔣萬安今天上午前往警政署，參加北車、南西商圈隨機攻擊專案報告，並報告台北市後續處置，蔣萬安說，北市大型活動及商圈，全面提升戒備。對不幸往生者，北捷已經確定給予保險理賠5百萬元。

蔣萬安說台北市政府昨天晚間緊急成立應變小組，由他親自主持，今天上午舉行第二次會議；蔣萬安表示，即刻起台北市各重大商圈、百貨、人潮聚集地，北市全面提升警戒，不只包括見警率，包括員警全副武裝巡邏，警車巡查，還有台北車站、西門町、中山商圈、信義商圈，夜店、花博市集，都要提升見警率。

另外台北市接下來包括跨年、馬拉松的大型活動提升戒備，屆時會設置安檢門、防爆偵測作為、防爆犬、特警進駐。北捷、各商圈市場、百貨，針對有計畫性、無差別攻擊進行高強度演練。

後續往生者及傷者、家屬的關懷慰問，台北市會全力慰問及協助支持，心理諮商及法律窗口也已建立。民政社會單位也將對傷者及往生者家屬，進行長期關懷與協助。

後續補償部分，首先北市已和犯罪被害人保護協會聯繫，協助家屬申請補償金；其次對於誠品南西、台北捷運公司已經申請保險理賠，北捷對於不幸往生者，已經確定給予保險理賠5百萬元。

台北市政府對於民眾現場協助警察逮捕嫌犯訂有自治條例，特別對昨天在台北車站阻止歹徒的余姓男子，從影片看到他第一時間見義勇為，阻止歹徒繼續投擲煙霧彈、汽油彈，台北市政府將從寬從優認定他符合協助警察的自治條例規範，因此會從優從款給予撫卹及相關補償金。

後續相關案情進展，台北市警察局會視偵辦進度向國人報告。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 蔣萬安

延伸閱讀

防爆車、霹靂小組...台北跨年戒備升級 蔣萬安：向中央申請保警

北車、中山站隨機攻擊案是「恐怖攻擊」？蔣萬安說話了

隨機殺人釀四死 蔣萬安：警力戒備即刻全面升級

「全市戒備升級」加強臨檢及見警率 蔣萬安下令：裝備全部出動

相關新聞

獨／隨機殺人傷者為愛滋感染者 衛福部14時30分說明 後續傷者恐有風險

台北市昨天發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，目前傳出再添憾事，27歲嫌犯張文持刀從北捷台北車站開始砍傷民眾，而第3位被砍傷民眾...

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

27歲男子張文昨在台北捷運、中山站隨機砍人釀4死，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報，有人聲稱...

連續殺人犯張文曾狂搜「隨機殺人」 持雙面刃犯案…警仍不知他動機

27歲男子張文曾任空軍志願役軍人，2022年因酒駕被汰除後，疑因此個性轉變，跟父母沒有來往，今年1月更搬離桃園市楊梅區住...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 徒手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

隨機殺人廢死爭議再起 割喉案受害楊父嘆： 奪走別人生命權怎可被原諒

昨北捷車站發生隨機殺人案，引發社會恐慌。廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提剝奪「生命尊嚴」是否也算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。