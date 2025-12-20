蔣萬安：北市商圈、大型活動提升戒備 北捷確定理賠往生者五百萬元

台北市長蔣萬安今天上午前往警政署，參加北車、南西商圈隨機攻擊專案報告，並報告台北市後續處置，蔣萬安說，北市大型活動及商圈，全面提升戒備。對不幸往生者，北捷已經確定給予保險理賠5百萬元。

蔣萬安說台北市政府昨天晚間緊急成立應變小組，由他親自主持，今天上午舉行第二次會議；蔣萬安表示，即刻起台北市各重大商圈、百貨、人潮聚集地，北市全面提升警戒，不只包括見警率，包括員警全副武裝巡邏，警車巡查，還有台北車站、西門町、中山商圈、信義商圈，夜店、花博市集，都要提升見警率。

另外台北市接下來包括跨年、馬拉松的大型活動提升戒備，屆時會設置安檢門、防爆偵測作為、防爆犬、特警進駐。北捷、各商圈市場、百貨，針對有計畫性、無差別攻擊進行高強度演練。

後續往生者及傷者、家屬的關懷慰問，台北市會全力慰問及協助支持，心理諮商及法律窗口也已建立。民政社會單位也將對傷者及往生者家屬，進行長期關懷與協助。

後續補償部分，首先北市已和犯罪被害人保護協會聯繫，協助家屬申請補償金；其次對於誠品南西、台北捷運公司已經申請保險理賠，北捷對於不幸往生者，已經確定給予保險理賠5百萬元。

台北市政府對於民眾現場協助警察逮捕嫌犯訂有自治條例，特別對昨天在台北車站阻止歹徒的余姓男子，從影片看到他第一時間見義勇為，阻止歹徒繼續投擲煙霧彈、汽油彈，台北市政府將從寬從優認定他符合協助警察的自治條例規範，因此會從優從款給予撫卹及相關補償金。

後續相關案情進展，台北市警察局會視偵辦進度向國人報告。