嚴防隨機殺人模仿效應 台中警升級維安、捷運全線巡邏密度翻倍

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
為嚴防隨機殺人模仿效應，台中警升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。圖／警方提供
為嚴防隨機殺人模仿效應，台中警升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。圖／警方提供

27歲男子張文昨在台北捷運、中山站隨機砍人釀4死，為嚴防模仿效應，台中市警局今表示即刻升級維安等級，捷運警察隊巡邏密度翻倍、最大化見警率，另台中捷運18站全預置防暴鋼叉、戰術臂盾，也提醒民眾若遇攻擊可用隨身包包、雨傘防禦。

台中市警局表示，為防範北捷隨機攻擊案引發模仿效應，警方宣布即刻升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。

警方表示，巡邏密度翻倍部分，捷運警察隊勤務由30網增至60網，採三區域交叉巡邏，並結合轄區分局警力進入站體，最大化見警率。

同時強化裝備配置，捷運全線18站詢問處都預置防暴鋼叉、戰術臂盾及防護噴霧器，提供警員、站務人員第一時間應變。

而保全機動守護，由中捷保全改採隨車守護及車站機動巡檢，配合行控中心全時監控CCTV，確保異常狀況即時通報。

此外，擴大維安範圍由各分局針對火車站、轉運站、百貨公司及聖誕嘉年華等大型活動及人潮聚集場所，同步加派警力加強巡守。

警方說，民眾若遇危急狀況，可利用隨身背包或雨傘防禦，並立即利用車廂對講機，或撥打110求助，疏散時應聽從指揮，有序撤離確保安全。

為嚴防隨機殺人模仿效應，台中警升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。圖／警方提供
為嚴防隨機殺人模仿效應，台中警升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。圖／警方提供
為嚴防隨機殺人模仿效應，台中警升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。圖／警方提供
為嚴防隨機殺人模仿效應，台中警升級維安等級，針對台中捷運綠線、全台中70多處人潮熱點強化勤務。圖／警方提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 台中

