北車、中山站無差別攻擊事件 她點出問題：嫌犯犯案時間長的離譜

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
無差別攻擊案，張嫌在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝
無差別攻擊案，張嫌在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝

台北車站中山站昨發生無差別攻擊事件，台北市議員柳采葳指出，對此案件，她憂心的疑慮是張嫌犯案時間長的離譜，嫌犯從下午3時開始進行連續的縱火犯案，警方無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，行走地下街返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤。

柳采葳指出，本該是市民返家、朋友聚會的平凡夜晚，卻變成了許多家庭揮之不去的噩夢。她為傷者祈福，祈求平安度過難關，更要向逝者表達最深的哀悼，但針對此案，還是有幾個很憂心的疑慮。

她說，犯案時間長的離譜，她質疑，凶嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為什麼沒有立刻在周圍人潮匯聚的車站和商圈部署大量警力加以戒備？

柳采葳表示，北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起。如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

她指出，社會安全網喊了多年，昨晚的慘劇卻再次證明，社會安全網依然存在難以忽視的缺失。不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住。

面對緊接而來的年末大型集會與跨年活動，柳采葳說，她要求市府，即刻強化維安：針對交通樞紐與人潮密集區，大幅提升見警率，加強武裝巡邏與機動應變。

另外，科技防救災同步：整合捷運與街道監控，落實異常行為預警，縮短通報落差，啟動集體創傷修復，由衛生局介入，為受影響市民提供心理諮商，平復不安的情緒。台北不該是一個讓市民走路都感到恐懼的城市，安全感重新回到街頭，是一起面對的重要工作。

