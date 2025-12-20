影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面今曝光，影像顯示案發後轄區中山分局警方至少已有7名員警追至百貨頂樓，僅差140秒鐘時間就與張文短兵相接。

相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔140秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上，見通往頂樓室外的門保持開啟，不敢大意，分持警棍及手電筒靠近查看，以相互警戒姿態出到樓頂追查。