澎湖首次提升維安警戒 馬公機場、馬公港加強戒備

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
馬公機場內外分別由航警局及馬公警分局聯手配合警力戒備。圖／馬公警分局提供
台北車站昨晚發生震驚社會的暴力事件，澎湖縣警察局從昨晚起全面提升維安等級，針對馬公公車總站、馬公商港、南海碼頭、中正路及北辰市場等區域出動優勢警力戒備，馬公機場同樣建立跨單位會哨機制，防止模仿效應等類似狀況發生。

馬公警分局長林彥濬指出，由於北捷襲擊事件引發社會恐慌，已指示動員31班次警力，全面進駐中正路商圈、百貨賣場及大型旅宿等區域場所，希望藉由提高「見警率」以安定民心，更要求巡邏員警加強對異常神情人士的查察，縮短突發狀況的反應時間。

澎湖縣近年首次進入加強戒備狀態，由於馬公機場為澎湖交通命脈，警方此次特別指示隘門派出所提升巡邏頻率，與航警局馬公分駐所建立「跨單位會哨」機制，打破轄區壁壘，共同構築航站防線。

林彥濬指出，澎湖雖民風純樸，但面對隨機犯罪風險不可掉以輕心，加強戒備狀態絕不容許任何暴力行為挑戰治安底線，呼籲民眾，若在人潮密集處發現可疑狀況，應立即撥打110通報，切勿散布未經證實的網路謠言，以免造成不必要的社會恐慌。

除馬公機場外，馬公公車總站、馬公商港同樣有優勢警力戒備。圖／馬公警分局提供
馬公市各重要路口、商圈都有警力戒備，提升見警率安定民眾。圖／馬公警分局提供
台北車站 中山站 北車隨機攻擊 澎湖

