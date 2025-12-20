恐攻案震撼全國 犯防專家：若當時釋放的是毒氣 後果恐更嚴重

台北車站與中山站昨發生隨機攻擊事件，造成多人死傷。犯罪學者指出，警方要將「連續投擲煙霧彈製造混亂」納入應變情境，若當時釋放的不是煙霧，而是毒氣或爆裂物，後果恐更加嚴重。

中華民國犯罪學學會理事長李修安表示，隨機殺人事件的成因往往涉及家庭、人際關係、個人挫折與人格偏差等多重因素，當事人可能在長期壓力下，累積對社會的不滿情緒，最終以極端方式宣洩。他指出，若能在成長或生活過程中，及早發現高風險行為或偏差徵兆，透過家庭、學校與社區的支持系統介入輔導，對犯罪預防具有實質效果。

李修安也提醒，近年隨機攻擊雖非高頻案件，但在媒體報導與網路資訊快速流傳下，可能引發模仿效應，政府與相關單位應加強高風險族群的輔導機制，同時提高重點場站的見警率，強化台鐵、捷運系統的安全管理與跨機關聯防，盡可能將傷害降至最低。

針對捷運第一時間未能即時制伏嫌犯的狀況，銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎指出，並非單純人力或裝備不足，而是過去缺乏相同案例經驗，相關單位在演練與訓練中，未將「連續投擲煙霧彈製造混亂」納入應變情境，導致當下對危險程度的判斷不足。他建議，應將此次事件納入案例教育，補強模擬演練與實戰訓練，提升第一線人員的即時判斷與反應能力。

王伯頎也憂心，若當時釋放的不是煙霧，而是毒氣或爆裂物，後果恐更加嚴重，凸顯密閉空間的疏散動線與應變計畫仍需全面檢視。他建議，未來在人潮密集的轉運站、廣場型場域，應加強巡邏密度，必要時設置固定警力或保全，同時定期檢查監視設備，強化對嫌犯動線的即時掌握能力。

至於一般民眾如何自保，王伯頎指出，若在捷運或公共場所遇到煙霧、持刀等可疑狀況，應立即大聲示警提醒他人，迅速尋找可遮蔽空間躲避，並利用隨身包包、雨傘等物品作為防護，優先保護頸部與胸前等要害部位，以降低受傷風險。