獨／隨機殺人傷者為愛滋感染者 衛福部14時30分說明 後續傷者恐有風險

台北市昨天發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，今天傳出再添憾事，27歲嫌犯張文持刀從北捷台北車站開始砍傷民眾，後續砍傷的民眾，其中一位傷者為愛滋感染者，這表示後續被刀刃劃傷的民眾，都有感染愛滋風險，衛福部將於下午2時30分舉行記者會說明。

在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人，共釀4死11傷，張嫌持同一把利刃，在台北車站投擲煙霧彈並持刀傷人後，變裝徒步至中山商圈，於誠品南西店前繼續砍傷機車騎士、逛街民眾等人，並一路向商場樓上移動砍傷民眾，據悉，這名傷者應是在中山商圈被砍傷，台北市衛生局目前正陸續通知各家醫院，準備實施感染控制等措施。

根據衛福部疾管署衛教資訊，愛滋病毒是透過血液或體液接觸黏膜或皮膚傷口而傳染的，傳染途徑包括各式性行為傳染及血液傳染，而血液傳染途徑，包括輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑，與愛滋病毒感染者共用針具，如針頭、針筒、稀釋液等，或刮鬍刀、牙刷...等尖銳器具，以及接受愛滋病毒感染者之器官移植。

這份衛教資訊指出，幫助受傷流血的人，只要他沒有感染愛滋病毒，並無受感染的機會，如果受傷者感染了愛滋病毒，只要助人者皮膚沒有傷口，則完全無感染愛滋病毒的風險，若有傷口，經由破損的皮膚或黏膜接觸而感染愛滋病毒的機會是低於0.1%。

感染愛滋病毒目前沒有根治的方法，但是以雞尾酒療法（HAART, highly active antiretroviral therapy）治療，疾管署指出，體內愛滋病毒可以得到良好的控制，達到測不到的狀態。患者在規則服用雞尾酒療法一段時間後，健康狀況與常人無異，且病毒量測不到，幾乎不會透過性行為傳播（U=U, Undetectable = Untransmittable），只要好好服藥就可以維持健康，大大降低傳染風險。