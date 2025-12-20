快訊

獨／北捷恐攻案「中山商圈1傷者」罹愛滋 後續傷者恐有感染風險

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

網恐嚇下個目標台中新光三越「目標50個人」！ 警鎖定IP來自柬埔寨

揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中警方已在新光三越周邊加強戒備巡邏。圖／警方提供
台中警方已在新光三越周邊加強戒備巡邏。圖／警方提供

27歲男子張文昨在台北捷運、中山站隨機砍人釀4死，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報，有人聲稱「張文是我兄弟」並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」，警方立即調閱該網友IP發現來自柬埔寨，現已強化百貨及周邊巡邏人力，加強戒備。

第六分局表示，今天上午10點19分接獲有不明人士在社群平台IG留言，揚言要前往台中新光三越行凶的恐嚇訊息。

警方指出，獲報第一時間調閱該留言網路協定位址，確認是來自柬埔寨的境外IP，並與百貨館方聯繫啟動應變機制，同時強化館內、外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全。

警方說，西屯區轄內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點，還有多家大型百貨，第六分局已增派警力在以上各交通節點、人潮密集處所提升巡邏密度，即時應變。

警方也說，如在網路散布危害公眾安全之訊息，可能觸犯刑法第151條以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑。

台中警方已在新光三越周邊加強戒備巡邏。圖／警方提供
台中警方已在新光三越周邊加強戒備巡邏。圖／警方提供
台中警方已在新光三越周邊加強戒備巡邏。圖／警方提供
台中警方已在新光三越周邊加強戒備巡邏。圖／警方提供
有網友PO文聲稱「張文是我兄弟」並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」，警方發現IP來自柬埔寨。圖／警方提供
有網友PO文聲稱「張文是我兄弟」並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」，警方發現IP來自柬埔寨。圖／警方提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 新光三越 柬埔寨

延伸閱讀

相驗結果出爐！隨機砍殺案凶嫌張文等3遺體暫冰存

張文隨機傷人 澎湖警方全面提高戒備層級

連續殺人犯張文曾狂搜「隨機殺人」 持雙面刃犯案…警仍不知他動機

張文隨機攻擊4死震撼社會 學者批：政府渲染戰爭應檢討

相關新聞

獨／隨機殺人傷者為愛滋感染者 衛福部14時30分說明 後續傷者恐有風險

台北市昨天發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，目前傳出再添憾事，27歲嫌犯張文持刀從北捷台北車站開始砍傷民眾，而第3位被砍傷民眾...

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

27歲男子張文昨在台北捷運、中山站隨機砍人釀4死，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報，有人聲稱...

連續殺人犯張文曾狂搜「隨機殺人」 持雙面刃犯案…警仍不知他動機

27歲男子張文曾任空軍志願役軍人，2022年因酒駕被汰除後，疑因此個性轉變，跟父母沒有來往，今年1月更搬離桃園市楊梅區住...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 徒手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

隨機殺人廢死爭議再起 割喉案受害楊父嘆：奪走別人生命權怎可被原諒

昨北捷車站發生隨機殺人案，引發社會恐慌。廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提剝奪「生命尊嚴」是否也算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。