揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

27歲男子張文昨在台北捷運、中山站隨機砍人釀4死，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報，有人聲稱「張文是我兄弟」並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」，警方立即調閱該網友IP發現來自柬埔寨，現已強化百貨及周邊巡邏人力，加強戒備。

第六分局表示，今天上午10點19分接獲有不明人士在社群平台IG留言，揚言要前往台中新光三越行凶的恐嚇訊息。

警方指出，獲報第一時間調閱該留言網路協定位址，確認是來自柬埔寨的境外IP，並與百貨館方聯繫啟動應變機制，同時強化館內、外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全。

警方說，西屯區轄內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點，還有多家大型百貨，第六分局已增派警力在以上各交通節點、人潮密集處所提升巡邏密度，即時應變。