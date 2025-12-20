北車隨機殺人釀4死…檢方啟動犯罪被害人保護機制 補償金最高180萬

台北車站內、捷運中山站外發生震驚全國的隨機殺人事件，造成包含凶嫌張文在內共4死11傷，台灣高檢署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝，第一時間指示北檢深入查明殺人動機，並指示犯保協會人員協助受害人家屬申請犯罪被害補償金。

張斗輝今日上午會同犯保協會總會及台北分會人員，前往醫院探視死者家屬，致贈家屬慰問金及提供關懷包，並將安排犯保律師及心理師協助家屬後續法律、家庭及心理上的需求，張斗輝也分別前往醫院探視傷者，表達關心與慰問。

高檢署指出，犯保協會台北分會將安排死亡者家屬，以及符合犯保法的重傷被害人有主責專員，以一案一律師方式，提供家屬關懷、心理支持、權益告知及法律訴訟上之協助。

依據犯保法提供權益保障及保護服務措施共有六項：

（一）法律協助：本案犯罪行為人已死亡，刑事部分，將由檢察官進行偵查程序，為保障被害人家屬法律權益，犯保協會依犯保法規定調查犯罪行為人財產資料。

（二）申請補償金：依據犯保法第50條規定，因犯罪行為被害致死亡者之遺屬、致重傷者，得申請犯罪被害補償金，犯保協會後續將協助3名死亡被害人遺屬及符合犯保法規定之重傷被害人，向台北地檢署提出犯罪被害補償金的申請，依犯保法規定，遺屬補償金為180萬元，重傷補償金依重傷程度為80至160萬元。

（三）心理輔導：本案的發生造成家屬極大悲傷及心理創傷，犯保協會將評估家屬的需要，安排犯保心理師提供諮商輔導服務，協助心理創傷復原。

（四）生活重建及經濟支持：犯保協會將安排主責專員及保護志工進行長期家庭關懷，如因本案造成家庭經濟上的影響，也將提供經濟支持援助，陪伴被害人家屬走過後續的家庭復原之路。

（五）受傷者協助：傷者部分，犯保協會提供關懷並追蹤了解傷勢情形，如有符合犯保法規定之重傷程度者，犯保協會將依犯保法規定提供法律、經濟、心理、醫療照護等相關協助。

（六）召開說明會：為提供犯罪被害人及其家屬明確而完整的權益資訊，犯保協會將安排召開說明會，保障資訊獲知權，由犯保協會人員、律師、心理師說明相關保護服務、法律訴訟權益及心理照顧等內容，並對被害人或家屬相關問題提供說明。