北車、南西隨機攻擊！閣揆要求檢討嫌犯縱火為何能繼續犯案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）、行政院長卓榮泰（右），到警政署聽取北車、中山隨機攻擊專案報告。記者廖炳棋／攝影
北車、南西商圈發生張文無差別攻擊案件，造成4死11傷慘劇，賴清德總統今天上午率領國安會秘書長、國安局長、行政院長及相關部會首長，到警政署聽取專案報告，行政院長卓榮泰表示，張文下午縱火後，為何還能繼續犯案，是必須檢討的地方。

卓榮泰表示，大家心情都很沉重，昨天傍晚他還在行政院開會，就聽到消防車、救護車聲音此起彼落，得知北車發生慘案後立即趕赴現場，第一個鐘頭，警政署就掌握嫌犯特徵，到了晚間6時40分，他還在北車現場，就聽到中山南西又發生攻擊事件。

卓榮泰說，很可惜嫌犯墜樓身亡，無法得知犯罪動機，但他要求警政署徹夜調查嫌犯犯罪動機、身分背景、犯罪及準備過程，向受害家屬及國人說明。並要求全國火車站、捷運、航空站戒備。

卓榮泰說，還有幾件事情必須清查，昨天下午張文縱火機車後，民眾應該有所反應，警察單位應該有所掌握，但第一時間到底如何處置，讓嫌犯能夠繼續作案，這部分警政署正在釐清。

卓榮泰要求所有的監視器影像要能夠連貫起來，並要全面來清查，從中找出嫌犯作案時，警方可以更快時間做出遏止嫌犯的處置作為，他要求警政署、北市警局在檢察官指揮下完成這個工作，言下之意要警方面對這種突發狀況，找出能夠改善地方。

另外一個要檢討的事，他昨天要求各地戒備，他從捷運雙連站走到中山站，雖然他看到很多警察都在中山站，有見警率，但他要求還要有平均率，太多警察集中在同一個地方，他從雙連站走過去的過程中，並沒有看到多警力配置。

