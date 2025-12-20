北捷隨機砍人釀4死！高大成曝：凶嫌手法專業恐受軍事訓練
北捷昨晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震驚全台。中山附醫法醫科主任醫高大成說，從凶嫌張文作案戴防毒面具，傷亡民眾多為刺入胸部、脖子處穿刺傷，推測可能受過專業軍事訓練，這類傷勢非常難救，且選擇在人多地方犯案，可能是反社會人格，意圖製造社會恐慌、殺人意圖明確。
高大成分析，張文使用的並非一般揮砍，而是以「刺」為主的攻擊方式，這種手法目的在於讓被害者迅速失去反抗能力，殺人意圖明確。且張文選擇在人潮密集處犯案，以及搭配煙霧彈製造混亂，都顯示其行動並非臨時起意，而是一項有計畫、事前準備的預謀，殺人意圖明顯，「這些行為比較像是受過軍事訓練的人才會有的作法」。
高大成指出，從張文事前有所準備，購買大量煙霧彈，並準備汽油瓶，甚至連住處都縱火，研判其目的可能是湮滅證據；至於張文墜樓，若是為了逃跑，通常會選擇「腳著地」，即使受傷仍可能存活；若是「頭部著地」，則較符合自殺行為。
高大成認為，墜樓位置與著地方式，對於判斷是畏罪自殺或逃跑失誤，具有一定參考價值。在台灣犯案沒那麼好跑，社會上還是有很多見義勇為的人。
