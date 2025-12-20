張文熟門熟路直奔誠品頂樓 員工驚訝：一定來看過路線

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
誠品生活南西店昨晚發生隨機殺人案，警方第一時間拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影
台北市隨機殺人案嫌疑人張文昨天先後在北捷北車站出口、中山站外、誠品生活南西店作案，隨後墜樓不治。多名在誠品專櫃工作的網友納悶，身為資深員工都不知道要怎麼上頂樓，為何張文卻能熟門熟路。另名網友說，張文疑似曾來場勘，「他好像前幾天有去問過想去頂樓怎麼去，藉口是拍攝耶誕裝飾」。

有網友在Threads表示，他工作在誠品離頂樓最近的櫃位，因為5A樓是夾層，只要有人走比較急或是用跑的，通常員工一定會聽到，也會抬頭看是誰。「但嫌犯逃到我們這層又跑到頂樓的這個過程，我們完全沒有聽到急促或大聲走路的腳步聲」。

他納悶，連自家員工都沒有上去頂樓過，為什麼嫌犯會知道頂樓的位置？「而且我們5A樓手扶梯根本不會到，需要搭電梯或是找樓梯指標才能上樓，嫌犯還悠哉悠哉地上去頂樓。甚至那是被一個很大的布簾遮住，根本看不出來是往頂樓，我們都一致認為他有來看過這個路線了，感覺就是預謀犯案」。

其他網友表示，「他就是預謀犯案，計畫書放在雲端被找到了，至少籌畫半年以上」、「可怕死，我們都沒上去過頂樓耶，頂多知道再上去是拜拜的地方」、「我去年也在誠品一個月左右，也完全不知道怎麼去頂樓，很小很密集有時候懶得上去逛，可是他跳下去的地方應該是我們丟垃圾的地方」、「警政署的記者會，說調查到嫌犯之前有到誠品南西說想要到頂樓拍街景耶誕燈，所以才知道如何到頂樓的路線」。

昨晚有專櫃員工推測張文墜樓是意外，因為選定的地點是回收場，昨天之前已堆疊大量紙箱，達到成人頭部高度，但剛好事發前紙箱都被清掉了，張文可能並不知情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 誠品

