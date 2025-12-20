相驗結果出爐！隨機砍殺案凶嫌張文等3遺體暫冰存
男子張文昨涉嫌在北車、北捷丟煙霧彈後持刀隨機砍人，釀4死11傷，檢警今早10時兵分3路相驗死者蕭男、王男及張嫌遺體，確認蕭男主要傷勢為頸部刀傷、王男主要傷勢為胸腹部刀傷、張文則因墜樓重傷死亡，檢方事後指示遺體暫冰存，3人家屬皆未對死因表示意見。
檢警調查，27歲張文昨午3時許在中山區林森北路、長安東路等3處放置汽油桶縱火，下午4時許又到其中正區租處縱火，傍晚5時許先在台北車站丟擲煙霧彈，再前往北捷中山站外丟煙霧彈，持刀隨機砍人，犯後墜樓送醫不治，全案釀成4死11傷，死者包含張文、57歲余男、37歲蕭男及37歲王男。
據悉，案發時余男在北車勇於制止張文行動，不幸受害送醫不治，檢警昨晚與法醫會同家屬先相驗余男；今早另分3路同步相驗騎車被砍的蕭男、在誠品逛街遇害的王男及凶嫌張文，蕭男胞姊、王男胞兄及張文父母到場配合相驗，相關程序陸續於中午時分完成。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
