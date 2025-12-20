影／防隨機攻擊 中捷警察建議民眾迴避別硬拚

台北昨天晚間發生4死多人受傷的隨機殺人事件，台中市捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘受訪時表示，民眾遇到突發狀況時，能跑一定要先跑，以迴避風險為原則，千萬別硬拚，尤其對方有攜帶殺傷力武器時，不要硬碰硬。他能提供的建議是，萬一無法閃避，或者與可以拉出空間來閃躲的話，可利用隨身包包、雨傘或拐杖來保護自己，爭取時間與空間等待警方或保全來介入處理。

針對煙霧彈攻擊的部分，李國銘指出，因為無法在第一時間判斷煙霧彈有毒或無毒，只能以先跑為原則，切物逗留在現場。台中捷運站體的設計是開放式的，有利於空氣流通，民眾遇到類似事件時，應先往疏散通道離開。