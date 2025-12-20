影／防隨機攻擊 中捷警察建議民眾迴避別硬拚
台北昨天晚間發生4死多人受傷的隨機殺人事件，台中市捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘受訪時表示，民眾遇到突發狀況時，能跑一定要先跑，以迴避風險為原則，千萬別硬拚，尤其對方有攜帶殺傷力武器時，不要硬碰硬。他能提供的建議是，萬一無法閃避，或者與可以拉出空間來閃躲的話，可利用隨身包包、雨傘或拐杖來保護自己，爭取時間與空間等待警方或保全來介入處理。
針對煙霧彈攻擊的部分，李國銘指出，因為無法在第一時間判斷煙霧彈有毒或無毒，只能以先跑為原則，切物逗留在現場。台中捷運站體的設計是開放式的，有利於空氣流通，民眾遇到類似事件時，應先往疏散通道離開。
中捷公司表示，配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，捷運警察隊調整勤務模式，加強列車、車站大廳與月台的巡邏，清查廁所、角落等死角；保全和站務人員同步加強巡邏全線開放空間，確保沒有可疑人員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言