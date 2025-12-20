快訊

獨／北捷恐攻案「中山商圈1傷者」罹愛滋 後續傷者恐有感染風險

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

網恐嚇下個目標台中新光三越「目標50個人」！ 警鎖定IP來自柬埔寨

影／防隨機攻擊 中捷警察建議民眾迴避別硬拚

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台北捷運昨下午發生隨機攻擊事件，包含凶嫌在內有4人死亡，震動全國。台中捷運、火車等大眾運輸昨晚起強化警戒機制，警察、保全人員進駐，巡邏車站大廳與月台層，清查廁所等死角，中捷每半小時播放「提高警覺」廣播，並隨時監控車廂與車站動態影像。記者黃仲裕／攝影
台北捷運昨下午發生隨機攻擊事件，包含凶嫌在內有4人死亡，震動全國。台中捷運、火車等大眾運輸昨晚起強化警戒機制，警察、保全人員進駐，巡邏車站大廳與月台層，清查廁所等死角，中捷每半小時播放「提高警覺」廣播，並隨時監控車廂與車站動態影像。記者黃仲裕／攝影

台北昨天晚間發生4死多人受傷的隨機殺人事件，台中市捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘受訪時表示，民眾遇到突發狀況時，能跑一定要先跑，以迴避風險為原則，千萬別硬拚，尤其對方有攜帶殺傷力武器時，不要硬碰硬。他能提供的建議是，萬一無法閃避，或者與可以拉出空間來閃躲的話，可利用隨身包包、雨傘或拐杖來保護自己，爭取時間與空間等待警方或保全來介入處理。

針對煙霧彈攻擊的部分，李國銘指出，因為無法在第一時間判斷煙霧彈有毒或無毒，只能以先跑為原則，切物逗留在現場。台中捷運站體的設計是開放式的，有利於空氣流通，民眾遇到類似事件時，應先往疏散通道離開。

中捷公司表示，配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，捷運警察隊調整勤務模式，加強列車、車站大廳與月台的巡邏，清查廁所、角落等死角；保全和站務人員同步加強巡邏全線開放空間，確保沒有可疑人員。

中捷公司昨晚起加派捷警、保全人員等，強化列車、車站與月台巡邏，每半小時播放「提高警覺」廣播。記者黃仲裕／攝影
台中市交通局說，已派遣保全人員進駐台中車站公車月台，加強場地巡檢。記者黃仲裕／攝影

