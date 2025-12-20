張文隨機傷人 澎湖警方全面提高戒備層級
台北發生張文隨機傷人事件，澎湖縣馬公警分局第一時間全面加強轄區大眾運輸場站、商圈及人潮密集處所維安勤務，防範暴力事件發生，確保離島治安穩定與民眾安全。
馬公分局長林彥濬在第一時間指示全面加強轄區大眾運輸場站、商圈及人潮密集處所維安勤務，防範暴力事件在離島發生，馬公主要人潮匯集或出入的場所，可見荷槍實彈的警力。
馬公警分局表示，包括澎湖公車總站、機場、馬公商港、南海碼頭、中正路商圈及馬公北辰市場、百貨賣場及大型旅宿等人潮重點處，都派遣優勢警力，提高見警率，強化巡邏查察與即時應變作為，積極維護公共安全。
馬公分局表示，昨晚台北發生隨機傷人事件後，澎湖警方已全面提高戒備層級，至今天中午止，分局共動員31班次69人次警力，加強各項維安作為，絕不容許任何暴力行為影響社會安定；並呼籲民眾保持冷靜，勿轉傳未經查證訊息，如發現可疑狀況請立即撥打110通報，與警方共同守護澎湖治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言