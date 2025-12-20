連續殺人犯張文曾狂搜「隨機殺人」 持雙面刃犯案…警仍不知他動機

快訊

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋李隆揆／台北即時報導
男子張文生前在台北車站、北捷中山站連續殺人。記者翁至成／攝影
男子張文生前在台北車站、北捷中山站連續殺人。記者翁至成／攝影

27歲男子張文曾任空軍志願役軍人，2022年因酒駕被汰除後，疑因此個性轉變，跟父母沒有來往，今年1月更搬離桃園市楊梅區住處轉至台北市中正區公園路，隨後大約從今年中旬，開始規劃他的隨機殺人計畫。

北市警方指出，從張文的網路搜尋紀錄發現，他曾大量搜尋「隨機殺人」的相關資訊，也因此瀏覽「鄭捷」的相關新聞，但目前沒有找到他有留下任何犯罪動機，也沒有在網路上表達任何殺人犯意。

張文在台北市有兩個窩藏地，包括公園路巷弄內租屋處，以及事發前、17日入住誠品南西店對面街道的千慧旅館，而這兩地也跟犯案地點台北車站中山站十分鄰近，走路都僅1分鐘就可到。

據了解，專案小組事發後針對台北車站現場、公園路租屋處、千慧旅館、桃園戶籍地等處搜扣，統計他在台北車站現場丟了17顆煙霧彈、有12顆未使用的汽油彈，租屋處有20公升裝煤油桶（剩殘渣）、刀5把、煙霧彈空殼24個、筆電1台，旅館有兩台平板電腦、玻璃汽油彈23個、護具、麻繩、刀1把，楊梅戶籍地有筆電1台、手機1支。

臉書粉絲專頁柴犬刀具指出，根據現場照片比對，張文疑似手持電影浴血任務2的刀「Toothpick Knife」。對此，專案小組證實「很像但不同」，初步了解，張文手持的刀為兩面開封，意即「雙面刃」；而第一案發現場、台北車站的死者余姓男子，為了攔阻張文持續丟煙霧彈犯案，英勇制止，不慎遭張文持刀「完全避開骨頭」從左肩一路貫穿至左心房，因此喪命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

記者走訪張文生前的中正區公園路租屋處，步行至台北車站僅不用1分鐘。記者翁至成／攝影
記者走訪張文生前的中正區公園路租屋處，步行至台北車站僅不用1分鐘。記者翁至成／攝影
臉書粉絲專頁柴犬刀具指出，根據現場照片比對，張文疑似手持電影浴血任務2的刀「Toothpick Knife」。圖／擷取自臉書粉絲專頁柴犬刀具
臉書粉絲專頁柴犬刀具指出，根據現場照片比對，張文疑似手持電影浴血任務2的刀「Toothpick Knife」。圖／擷取自臉書粉絲專頁柴犬刀具
臉書粉絲專頁柴犬刀具指出，根據現場照片比對，張文疑似手持電影浴血任務2的刀「Toothpick Knife」。圖／擷取自臉書粉絲專頁柴犬刀具
臉書粉絲專頁柴犬刀具指出，根據現場照片比對，張文疑似手持電影浴血任務2的刀「Toothpick Knife」。圖／擷取自臉書粉絲專頁柴犬刀具

