張文隨機攻擊4死震撼社會 學者批：政府渲染戰爭應檢討
台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文丟擲汽油彈及煙霧彈，又持刀砍人後墜樓，造成4死11傷。有學者指稱，現在社會混亂，政府印製全民安全指引手冊，內容涉及告訴民眾「兩岸可能會打仗」，年輕人看不到希望，政府應強化前端教育，不要再養成第二個鄭捷或張文。
中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，全民安全指引手冊提到天災包括地震、風災等，但最主要還涉及告訴民眾「兩岸可能要打仗」，他認為政府沒有帶頭做好，現在政治上很亂，整個社會讓人感覺也亂，給人民一種不太有希望的感覺，這部分需要再檢討。
鄭瑞隆指出，張文在志願役酒駕被退訓後，從事保全相關工作，經濟上達不到預期，也跟家人疏離，年輕階段就遇到挫折，對人生有失敗的挫敗感，且對社會不滿，也不滿生活現況，產生負面報復念頭，甚至仇視整個社會，想要對抗社會，證明自己能力。
鄭瑞隆強調，若想要預防無差別攻擊犯罪，不要再養成第二個鄭捷或張文，孩子的成長過程尤為重要，政府資源需要投入前端的家庭、社區及學校教育，照顧這些年輕孩子，讓他們覺得未來有希望，並且發現心理不健康的孩子提供幫助，創造更安全的環境。
