快訊

獨／北捷恐攻案「中山商圈1傷者」罹愛滋 後續傷者恐有感染風險

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

網恐嚇下個目標台中新光三越「目標50個人」！ 警鎖定IP來自柬埔寨

聽新聞
0:00 / 0:00

隨機殺人案引恐慌 台鐵啟動3大緊急應變作為：全線各站安保全面升級

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

北捷台北車站中山站外昨晚發生隨機殺人案，外界對大眾運輸安全產生疑慮，台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，台鐵全線各站安保全面升級，列車運行正常。

台鐵公司表示，針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。台鐵全線各站、月台、列車完成全面盤查，全線運行正常。配合鐵路警察全副武裝持槍巡邏，保全人員針對車站死角、置物櫃加強巡視。並與警政單位落實聯防機制，監視系統全天候監控站區環境。

台鐵提醒，如在站區或列車上發現不明包裹或可疑人、事、地、物，務必保持冷靜，並立即通報站務人員或撥打110。

針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 台鐵

延伸閱讀

隨機殺人案…民眾喊有護理師嗎？ 一群人挺身救人 全聯會：非偶然勇敢

防爆車、霹靂小組...台北跨年戒備升級 蔣萬安：向中央申請保警

PRIME牛排全面升級！「朵頤牛排」雙北新店開幕，海陸主餐搭配百匯無限享用，排餐控快衝

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

相關新聞

獨／隨機殺人傷者為愛滋感染者 衛福部14時30分說明 後續傷者恐有風險

台北市昨天發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，目前傳出再添憾事，27歲嫌犯張文持刀從北捷台北車站開始砍傷民眾，而第3位被砍傷民眾...

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

27歲男子張文昨在台北捷運、中山站隨機砍人釀4死，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報，有人聲稱...

連續殺人犯張文曾狂搜「隨機殺人」 持雙面刃犯案…警仍不知他動機

27歲男子張文曾任空軍志願役軍人，2022年因酒駕被汰除後，疑因此個性轉變，跟父母沒有來往，今年1月更搬離桃園市楊梅區住...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 徒手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

隨機殺人廢死爭議再起 割喉案受害楊父嘆：奪走別人生命權怎可被原諒

昨北捷車站發生隨機殺人案，引發社會恐慌。廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提剝奪「生命尊嚴」是否也算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。