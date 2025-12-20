隨機殺人案引恐慌 台鐵啟動3大緊急應變作為：全線各站安保全面升級

北捷台北車站、中山站外昨晚發生隨機殺人案，外界對大眾運輸安全產生疑慮，台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，台鐵全線各站安保全面升級，列車運行正常。

台鐵公司表示，針對昨天北捷危安事件，台鐵昨天傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，包括加強巡檢、安保升級、嚴密監控。台鐵全線各站、月台、列車完成全面盤查，全線運行正常。配合鐵路警察全副武裝持槍巡邏，保全人員針對車站死角、置物櫃加強巡視。並與警政單位落實聯防機制，監視系統全天候監控站區環境。