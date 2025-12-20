隨機殺人案…民眾喊有護理師嗎？ 一群人挺身救人 全聯會：非偶然勇敢

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
捷運台北車站、中山站外昨天傍晚發生煙霧彈攻擊並隨機傷人事件，包含嫌犯張文釀4死多傷，今天上午陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，現場警方的巡邏也頻繁現身，維持高見警率。記者許正宏／攝影
隨機殺人案嫌犯張文昨天在台北市中山商圈前行兇，有民眾情急之下呼喚「有護理師在嗎？」一群路過護理師立刻上前協助救治患者。護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，遇危難情況，民眾第一時間是呼喚護理師，而護理人員也勇敢挺身而出，表示護理師專業形象已深植民眾心中，「哪裡有需要，護理師就在哪裡。」

護理師公會全聯會發文指出，昨天台北市發生令人震驚無差別攻擊事件，造成無辜民眾傷亡，全聯會向所有受影響家庭表達最深切關懷與哀悼，並祈願傷者早日康復，盼民眾多關心身邊親友安全與情緒，並於公共空間中多一分留意、多一分互助，如遇突發狀況，務必迅速報警並尋求協助，保持冷靜並儘速遠離事發現場，讓關懷化為力量，彼此守護。

陳麗琴表示，護理人員平日在醫院中，就面臨病人瞬息萬變情況，因此護理養成教育中，面對危急時刻保持沉穩，應付各項突發情況，是學習重點之一，本次案件中，民眾第一時間選擇呼叫護理師，而不是其他職類醫事人員，表示護理師專業形象深植民眾心中，「我們感到驕傲」，而護理人員也挺身而出，沒有選擇先逃命，而是停下來協助傷者。

不過，護理師公會全聯會提醒，護理人員在危急現場施救，也須留意自身安危。陳麗琴表示，護理師應在確保自身安全前提下，「先保護自己，才救別人」，且過程中一定要保持沈穩，協助受傷民眾，安撫其情緒並爭取黃金時間，「護理價值不只在醫療現場，而是在任何需要專業與照護的時刻，都有人願意站出來守住生命。」這不是偶然的勇敢，而是長期專業訓練下冷靜判斷與責任感。

護理師公會全聯會指出，在最需要的時刻，護理專業始終站在最前面，全聯會感謝每一位在現場付出的護理師，建議民眾在危急情況下可遵循幾個關鍵原則，幫助降低風險、爭取逃生時間，第一時間拉開距離、尋找遮蔽物，避免圍觀、不要逆向人群移動，安全後立即通報警方，保護自己，也避免造成二次傷害，「平時多一分準備，關鍵時刻就多一分保障。」

