快訊

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 赤手止血為自己的無力哽咽

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，替傷者急救。圖／取自X@Kinositakouta
台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，替傷者急救。圖／取自X@Kinositakouta

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前去搶救，按住傷口，試圖止血。傷者送醫後，木下自拍影片，哽咽地說當時他沒有任何急救道具，只能赤手止血，但血流個不停，令他非常心痛。

木下昨天透過影片陳述自己適巧在案發現場，指男子持刀的恐怖攻擊，明顯是無差別的殺人行為。見騎士被砍傷倒在路上，奮不顧身去替傷者止血，但手邊沒有任何工具可用，只能赤手急救，卻眼見男子漸漸失去意識。此時他展示帶血的手掌，說自己只能做到這樣，感到無能為力、心痛。

木下後來發文表示，消防車很快來到現場，但覺得救護車來得有點慢。木下曾是日本電視台社會線記者，後擔任內勤主管，採訪過奧姆真理教、311大地震等重要新聞，屢次有獨家專訪。後來他致力於日本的反核運動。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 日本

延伸閱讀

南西商圈爆恐攻 日本遊客認只是個案…仍堅定喊：我愛台灣！

誠品南西外民眾合十祈福 獻花寫小卡悼念死者

日本預防醫學重量級學者 台東大學分享預防醫學人生路

隨機殺人引日本關注「通魔型」犯罪 醫師分析犯嫌共同特徵

相關新聞

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。