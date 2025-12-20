日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 赤手止血為自己的無力哽咽
台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前去搶救，按住傷口，試圖止血。傷者送醫後，木下自拍影片，哽咽地說當時他沒有任何急救道具，只能赤手止血，但血流個不停，令他非常心痛。
木下昨天透過影片陳述自己適巧在案發現場，指男子持刀的恐怖攻擊，明顯是無差別的殺人行為。見騎士被砍傷倒在路上，奮不顧身去替傷者止血，但手邊沒有任何工具可用，只能赤手急救，卻眼見男子漸漸失去意識。此時他展示帶血的手掌，說自己只能做到這樣，感到無能為力、心痛。
木下後來發文表示，消防車很快來到現場，但覺得救護車來得有點慢。木下曾是日本電視台社會線記者，後擔任內勤主管，採訪過奧姆真理教、311大地震等重要新聞，屢次有獨家專訪。後來他致力於日本的反核運動。
