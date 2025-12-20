快訊

北捷恐攻震驚社會！網呼籲「別去跨年」…101董事長賈永婕回應了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

影／北車隨機殺人事件…中捷也曾發生 一線警：遇到趕快跑

聯合報／ 記者黃仲裕陳敬丰／台中即時報導
一線捷運警察建議，若遇到隨機殺傷事件，一般民眾能跑則跑，跑不掉才用隨身物品防禦，別想著制伏凶嫌。記者黃仲裕／攝影
一線捷運警察建議，若遇到隨機殺傷事件，一般民眾能跑則跑，跑不掉才用隨身物品防禦，別想著制伏凶嫌。記者黃仲裕／攝影

台北車站、北捷中山站昨晚發生隨機殺人事件，包含凶嫌在內4人死亡；台中捷運2024年5月也曾發生隨機砍人事件，所幸無人死亡。身處第一線的捷運警察建議，一般民眾遇到類似狀況，「能跑先跑，千萬不要硬拚！」真的跑不了，可考慮用隨身物品防禦，但別嘗試制伏凶嫌。

台中市警察局捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘表示，昨晚北車隨機殺人事件後，中捷已經加強警力，各段駐點警力從2人增加到3人，各站體有預置臂盾、鋼叉等防護性用具，保全和站務人員都有受過使用訓練，若遇警急狀況可現場防護反制。

李國銘指出，目前捷運警察或巡守車站的警力裝備，較一般派出所警員多一些，至少有臂盾；臂盾好攜帶、防護性強，站體和駐點都有配備，警員執勤就會帶出使用。此外還有防割手套、防彈衣，捷警隊額外配置電擊槍。他推測，加強警力至少會持續1到2周，不過也要依照實際狀況，盡量不造成一線警員負擔。

這次北車、北捷隨機殺人事件發生在站體外，外界擔心捷警、派出所警員有巡邏的「空白地帶」。李國銘說，實務上不會有這類警力空窗，捷警與轄區分駐所、派出所的巡邏區域有部分重疊，捷警會到站體外，派出所警員會進入站體內，互相聯巡，也會通過無線電聯繫，事故發生同時出動警力。

李國銘建議，一般民眾遇到這類隨機傷人案件，尤其當兇嫌持有殺傷性凶器時，能跑先跑，千萬不要硬拚；萬一無法閃避或沒有足夠空間，就利用隨身物品，如包包、雨傘或拐杖等防禦，不要想著逮捕或制伏凶嫌，優先保護自身安全，一有時間或空間就快速離開現場。

昨晚北車的凶嫌還罕見的使用了煙霧彈製造恐慌，李國銘表示，在不清楚煙霧彈成分的情況下，還是呼籲民眾盡量快速離開現場；台中捷運的站體都是半開放空間，空氣流動佳，煙霧彈不至於造成大面積視野遮蔽。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 台中捷運

延伸閱讀

防北車事件重演桃園出千名警力 張善政：警戒拉到最高層級

北車隨機攻擊 賴總統：提升快打部隊能力到反恐層級

「聖誕小屋」遭塗鴉又遇北車事件 高市警動員保耶誕黃金周

北車、中山站隨機攻擊案是「恐怖攻擊」？蔣萬安說話了

相關新聞

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。