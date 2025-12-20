影／北車隨機殺人事件…中捷也曾發生 一線警：遇到趕快跑

台北車站、北捷中山站昨晚發生隨機殺人事件，包含凶嫌在內4人死亡；台中捷運2024年5月也曾發生隨機砍人事件，所幸無人死亡。身處第一線的捷運警察建議，一般民眾遇到類似狀況，「能跑先跑，千萬不要硬拚！」真的跑不了，可考慮用隨身物品防禦，但別嘗試制伏凶嫌。

台中市警察局捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘表示，昨晚北車隨機殺人事件後，中捷已經加強警力，各段駐點警力從2人增加到3人，各站體有預置臂盾、鋼叉等防護性用具，保全和站務人員都有受過使用訓練，若遇警急狀況可現場防護反制。

李國銘指出，目前捷運警察或巡守車站的警力裝備，較一般派出所警員多一些，至少有臂盾；臂盾好攜帶、防護性強，站體和駐點都有配備，警員執勤就會帶出使用。此外還有防割手套、防彈衣，捷警隊額外配置電擊槍。他推測，加強警力至少會持續1到2周，不過也要依照實際狀況，盡量不造成一線警員負擔。

這次北車、北捷隨機殺人事件發生在站體外，外界擔心捷警、派出所警員有巡邏的「空白地帶」。李國銘說，實務上不會有這類警力空窗，捷警與轄區分駐所、派出所的巡邏區域有部分重疊，捷警會到站體外，派出所警員會進入站體內，互相聯巡，也會通過無線電聯繫，事故發生同時出動警力。

李國銘建議，一般民眾遇到這類隨機傷人案件，尤其當兇嫌持有殺傷性凶器時，能跑先跑，千萬不要硬拚；萬一無法閃避或沒有足夠空間，就利用隨身物品，如包包、雨傘或拐杖等防禦，不要想著逮捕或制伏凶嫌，優先保護自身安全，一有時間或空間就快速離開現場。

昨晚北車的凶嫌還罕見的使用了煙霧彈製造恐慌，李國銘表示，在不清楚煙霧彈成分的情況下，還是呼籲民眾盡量快速離開現場；台中捷運的站體都是半開放空間，空氣流動佳，煙霧彈不至於造成大面積視野遮蔽。