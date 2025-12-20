北市「孤狼式」攻擊釀4死11傷 犯防學者：不滿社會又缺情感支持

男子張文昨涉嫌在北車、北捷丟煙霧彈後持刀隨機砍人，犯後墜樓身亡，共釀4死11傷，學者認為，張「孤狼式攻擊」凸顯對社會不滿且缺乏情感支持，此案勢必造成短期民眾恐慌，政府能否運用科技手段預防、民眾自保意識能否提升，是未來全民應著手加強的方向。

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚說，從張文縝密預謀犯罪、孤狼式恐攻，可見具有模仿效果，他知悉鄭捷案造成民眾恐慌，所以在車站、捷運站等人潮密集處發動，再製作為，造成恐慌。

以目前已知訊息來看，張文因酒駕遭國軍汰除，又因教召未報到被通緝，兩年來與家人失聯，有巨大挫折感，可能形成內心極度失敗人格，認為社會對他不公平，所以採取極端手段報復社會。

張文事前四處縱火，可能如外界推測的，是想讓警方疲於奔命，也可能是想透過一系列手段吸引社會關注，最後以墜樓完成「最後一舞」，想以英雄主義讓自己被社會銘記，所以採表演性方式結束，有如國外偶發校園掃射案，目的是「讓人知道我是誰」。

許華孚認為，隨機傷人案引發民眾恐慌，政府派員加強相關守望措施，雖然案發後見警率對於類似的犯罪防治上是有效果，但效果會隨時間遞減，犯罪地點也可能移轉，從人潮密集處轉往人少處；現今是大數據AI時代，政府應思考是否能透過科技手段提前鎖定違禁品及可疑對象，甚至社會安全網是否能提前接住、攔阻這樣的反社會者。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，從張文背景看來，被汰除失業又未與家人聯繫，容易缺乏情感支持，他計畫性犯案，採孤狼式攻擊，是想博取關注，背後應該是對社會有訴求，但隨他墜樓身亡，後續只能寄望檢警調查，釐清他訴求為何。

王伯頎說事前一連串縱火行動，可能是想聲東擊西，也可能是多次行動結果不如預期，所以強度不斷升級；最後墜樓身亡，無論張文是否是我了結，事件發生都代表他對社會有話想說，這部分仍待釐清。

王伯頎認為，短期民眾恐慌是必然，鄭捷案後民眾搭乘大眾運輸工具時也變得不敢低頭滑手機，不過民眾可以做的就是強化自保意識，建議牢記口訣「喊躲護」（大聲喊叫有人持武器、躲到安全處、拿隨身物保護重要部位），且類似案件若持續升級，甚至從社會事件演變成國安事件，政府應該加強宣導，強化民眾自保觀念。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980