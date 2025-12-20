快訊

北捷恐攻震驚社會！網呼籲「別去跨年」…101董事長賈永婕回應了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

北市「孤狼式」攻擊釀4死11傷 犯防學者：不滿社會又缺情感支持

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
在台北車站、捷運站外隨機殺人的嫌犯張文，逃離作案現場，在警方追捕下墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影
在台北車站、捷運站外隨機殺人的嫌犯張文，逃離作案現場，在警方追捕下墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影

男子張文昨涉嫌在北車、北捷丟煙霧彈後持刀隨機砍人，犯後墜樓身亡，共釀4死11傷，學者認為，張「孤狼式攻擊」凸顯對社會不滿且缺乏情感支持，此案勢必造成短期民眾恐慌，政府能否運用科技手段預防、民眾自保意識能否提升，是未來全民應著手加強的方向。

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚說，從張文縝密預謀犯罪、孤狼式恐攻，可見具有模仿效果，他知悉鄭捷案造成民眾恐慌，所以在車站、捷運站等人潮密集處發動，再製作為，造成恐慌。

以目前已知訊息來看，張文因酒駕遭國軍汰除，又因教召未報到被通緝，兩年來與家人失聯，有巨大挫折感，可能形成內心極度失敗人格，認為社會對他不公平，所以採取極端手段報復社會。

張文事前四處縱火，可能如外界推測的，是想讓警方疲於奔命，也可能是想透過一系列手段吸引社會關注，最後以墜樓完成「最後一舞」，想以英雄主義讓自己被社會銘記，所以採表演性方式結束，有如國外偶發校園掃射案，目的是「讓人知道我是誰」。

許華孚認為，隨機傷人案引發民眾恐慌，政府派員加強相關守望措施，雖然案發後見警率對於類似的犯罪防治上是有效果，但效果會隨時間遞減，犯罪地點也可能移轉，從人潮密集處轉往人少處；現今是大數據AI時代，政府應思考是否能透過科技手段提前鎖定違禁品及可疑對象，甚至社會安全網是否能提前接住、攔阻這樣的反社會者。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，從張文背景看來，被汰除失業又未與家人聯繫，容易缺乏情感支持，他計畫性犯案，採孤狼式攻擊，是想博取關注，背後應該是對社會有訴求，但隨他墜樓身亡，後續只能寄望檢警調查，釐清他訴求為何。

王伯頎說事前一連串縱火行動，可能是想聲東擊西，也可能是多次行動結果不如預期，所以強度不斷升級；最後墜樓身亡，無論張文是否是我了結，事件發生都代表他對社會有話想說，這部分仍待釐清。

王伯頎認為，短期民眾恐慌是必然，鄭捷案後民眾搭乘大眾運輸工具時也變得不敢低頭滑手機，不過民眾可以做的就是強化自保意識，建議牢記口訣「喊躲護」（大聲喊叫有人持武器、躲到安全處、拿隨身物保護重要部位），且類似案件若持續升級，甚至從社會事件演變成國安事件，政府應該加強宣導，強化民眾自保觀念。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

北捷恐攻震驚社會！網呼籲「跨年別去」　台北101董事長賈永婕發聲

保全肉身阻張文不幸喪命 網友曝父親痛失摯友：會協助余伯伯家人度過

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

張文隨機攻擊案引不安 張老師籲家長傾聽孩子感受

相關新聞

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。