保全肉身阻張文不幸喪命 網友曝父親痛失摯友：會協助余伯伯家人度過

台北市昨晚發生隨機殺人案，造成4死11傷，其中在台北捷運台北車站的57歲余姓保全，奮不顧身為制止凶嫌張文，遭砍成重傷不治。一名網友透露，死者是她的父親的摯友，他的父親和對方昨天上午才互傳Line，沒想到晚上就發生憾事，「人生無常好難過」。

該名網友在Threads發文，昨天北捷事件離世的余先生，是她的父親的好朋友。「剛剛爸爸接到電話，才得知電視裡的那位見義勇為的先生是他的好朋友，明明昨天早上7點多才互傳了Line，晚上就走了。上禮拜我們才剛走了一個至親，這禮拜爸爸失去摯友，人生無常好難過」。

她表示，剛剛她的父親已經打給余先生的遺孀，「也會盡力協助幫忙余伯伯的家人一起度過，希望世界都可以平安」。

其他網友表示，「感謝他，拖住嫌犯，讓很多人逃命」、「看似輕鬆的坐著說出來，其實都哽咽了，心裡一定很不捨，叔叔的勇敢會永遠留在大家心中的，節哀」、「請告訴爸爸，他的朋友真的非常勇敢，是一名勇士」、「看了好難過，身為好朋友一定更不捨，余先生的勇敢令人十分敬佩」、「昨天如果不是英勇的他擋住犯人襲擊大家，只怕受害人會更多，向英雄致敬」、「謝謝他的勇氣救了這麼多人」、「感謝爸爸那位盡責的友人，守住台灣珍貴的正義感」、「英勇的叔叔，感謝您的勇敢給後面其他路人逃生時間！大家會記得您的勇敢」。