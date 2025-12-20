保全肉身阻張文不幸喪命 網友曝父親痛失摯友：會協助余伯伯家人度過

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午陸續有民眾到北捷M8出口，獻上花束悼念受害者。記者蘇健忠／攝影
今天上午陸續有民眾到北捷M8出口，獻上花束悼念受害者。記者蘇健忠／攝影

台北市昨晚發生隨機殺人案，造成4死11傷，其中在台北捷運台北車站的57歲余姓保全，奮不顧身為制止凶嫌張文，遭砍成重傷不治。一名網友透露，死者是她的父親的摯友，他的父親和對方昨天上午才互傳Line，沒想到晚上就發生憾事，「人生無常好難過」。

該名網友在Threads發文，昨天北捷事件離世的余先生，是她的父親的好朋友。「剛剛爸爸接到電話，才得知電視裡的那位見義勇為的先生是他的好朋友，明明昨天早上7點多才互傳了Line，晚上就走了。上禮拜我們才剛走了一個至親，這禮拜爸爸失去摯友，人生無常好難過」。

她表示，剛剛她的父親已經打給余先生的遺孀，「也會盡力協助幫忙余伯伯的家人一起度過，希望世界都可以平安」。

其他網友表示，「感謝他，拖住嫌犯，讓很多人逃命」、「看似輕鬆的坐著說出來，其實都哽咽了，心裡一定很不捨，叔叔的勇敢會永遠留在大家心中的，節哀」、「請告訴爸爸，他的朋友真的非常勇敢，是一名勇士」、「看了好難過，身為好朋友一定更不捨，余先生的勇敢令人十分敬佩」、「昨天如果不是英勇的他擋住犯人襲擊大家，只怕受害人會更多，向英雄致敬」、「謝謝他的勇氣救了這麼多人」、「感謝爸爸那位盡責的友人，守住台灣珍貴的正義感」、「英勇的叔叔，感謝您的勇敢給後面其他路人逃生時間！大家會記得您的勇敢」。

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

北車無差別殺人釀4死 北檢上午相驗凶嫌「盡速查明犯罪動機」

張文隨機攻擊案引不安 張老師籲家長傾聽孩子感受

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 赤手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

隨機殺人案引恐慌 台鐵啟動3大緊急應變作為：全線各站安保全面升級

北捷台北車站、中山站外昨晚發生隨機殺人案，外界對大眾運輸安全產生疑慮，台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

