防北車事件重演桃園出千名警力 張善政：警戒拉到最高層級

台北車站內與中山捷運站外昨天發生隨機殺人事件，引發社會恐慌；桃園市長張善政今表示，希望此為單一事件，但防範未然，桃園已將所有大眾交通運輸場站維安拉到最高層級。

張善政今早出席捷運工程局桃園綠線G13站開箱活動，向30組親子家庭介紹綠線工程難處與未來效益，過程與小朋友開心合影，但會後提到北車事件，語調轉為嚴肅沈重。

「桃園已經把所有的交通場站的警戒拉到最高層。」張善政表示，台北傳出憾事後，他已第一時間透過臉書傳達市府做了哪些防範措施，包括桃捷所有保全在機捷每個車站加強戒備，台鐵、高鐵和公車客運轉運站也有警方駐守，希望這只是單一事件，希望不要再有類似事件發生。

據了解，警方今針對台鐵桃園境內6站、高鐵桃園站及桃園境內3個客運轉運站撒下重兵，合計動用警力達1008人次。