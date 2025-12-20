防北車事件重演桃園出千名警力 張善政：警戒拉到最高層級
台北車站內與中山捷運站外昨天發生隨機殺人事件，引發社會恐慌；桃園市長張善政今表示，希望此為單一事件，但防範未然，桃園已將所有大眾交通運輸場站維安拉到最高層級。
張善政今早出席捷運工程局桃園綠線G13站開箱活動，向30組親子家庭介紹綠線工程難處與未來效益，過程與小朋友開心合影，但會後提到北車事件，語調轉為嚴肅沈重。
「桃園已經把所有的交通場站的警戒拉到最高層。」張善政表示，台北傳出憾事後，他已第一時間透過臉書傳達市府做了哪些防範措施，包括桃捷所有保全在機捷每個車站加強戒備，台鐵、高鐵和公車客運轉運站也有警方駐守，希望這只是單一事件，希望不要再有類似事件發生。
據了解，警方今針對台鐵桃園境內6站、高鐵桃園站及桃園境內3個客運轉運站撒下重兵，合計動用警力達1008人次。
記者今天走訪桃園機場捷運，雖然站點入口和月台不見得隨時有保全站崗，每班列車至少有2名員警跟車駐守，台鐵個車站周邊也有轄區警力巡邏，而民眾見員警在場，也放下警戒心，低頭滑手機或闔眼休息的人不少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言