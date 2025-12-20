快訊

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

北捷恐攻震驚社會！網呼籲「別去跨年」…101董事長賈永婕回應了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

北車隨機攻擊 賴總統：提升快打部隊能力到反恐層級

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
賴清德總統針對北車隨機攻擊案件聽取警方及相關單位的專案報告。記者廖炳棋／攝影
賴清德總統針對北車隨機攻擊案件聽取警方及相關單位的專案報告。記者廖炳棋／攝影

北車、南西商圈發生隨機襲擊案件，賴清德總統、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安，今天上午前往警政署，聽取警方專案報告，賴清德對不幸死傷的民眾致以哀悼與慰問，也對昨天救傷及阻止嫌犯的英勇民眾致敬。

賴清德說，他肯定警政署、台北市警察局等警方第一時間投入的付出及努力，也感謝相關單位的因應作為，不過他要求檢警必須擴大、深入、全面，調查犯嫌的動機、金流、是否有共犯等疑點。

另外，總統指示警政署，以這次事件為契機，全面提升全台各地的快速打擊部隊的能力，不只是要應對一般的犯罪事件，更要提升到反恐層級，並落實到制度面。

今天專案會議，除賴清德外，包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、交通部長陳世凱、衛福部長石崇良、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、台北市長蔣萬安、警政署長張榮興等人與會報告，顯示賴清德對此案件相當重視。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 賴清德 反恐

延伸閱讀

北車、中山站隨機攻擊案是「恐怖攻擊」？蔣萬安說話了

「全市戒備升級」加強臨檢及見警率 蔣萬安下令：裝備全部出動

網傳下一攻擊地點高雄車站？卓榮泰：加速追查抑制跟風

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

相關新聞

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 赤手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

隨機殺人案引恐慌 台鐵啟動3大緊急應變作為：全線各站安保全面升級

北捷台北車站、中山站外昨晚發生隨機殺人案，外界對大眾運輸安全產生疑慮，台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。