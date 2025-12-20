北車隨機攻擊 賴總統：提升快打部隊能力到反恐層級

北車、南西商圈發生隨機襲擊案件，賴清德總統、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安，今天上午前往警政署，聽取警方專案報告，賴清德對不幸死傷的民眾致以哀悼與慰問，也對昨天救傷及阻止嫌犯的英勇民眾致敬。

賴清德說，他肯定警政署、台北市警察局等警方第一時間投入的付出及努力，也感謝相關單位的因應作為，不過他要求檢警必須擴大、深入、全面，調查犯嫌的動機、金流、是否有共犯等疑點。

另外，總統指示警政署，以這次事件為契機，全面提升全台各地的快速打擊部隊的能力，不只是要應對一般的犯罪事件，更要提升到反恐層級，並落實到制度面。

今天專案會議，除賴清德外，包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、交通部長陳世凱、衛福部長石崇良、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、台北市長蔣萬安、警政署長張榮興等人與會報告，顯示賴清德對此案件相當重視。