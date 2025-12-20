南西商圈爆恐攻 日本遊客認只是個案…仍堅定喊：我愛台灣！

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，在日本出家的唐墨今天路過捷運中山站，在現場念往生咒。記者林佳彣／攝影
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，在日本出家的唐墨今天路過捷運中山站，在現場念往生咒。記者林佳彣／攝影

台北昨天發生隨機殺人釀4死悲劇，今上午陸續有民眾到案發地南西心中山商圈，在誠品生活南西店外1樓人行道獻花哀悼，重要觀光商圈發生憾事，有人憂心衝擊台灣治安良好形象，但也有日本遊客認為是個案，仍堅定喊「我愛台灣」。

在日本出家的唐墨今天單純路過，在現場念往生咒。他表示，平常滿常會經過捷運中山站，看到這次事件新聞會勾起11年前的捷運事件，也認為大家還是不要常常低頭滑手機，要關心一下周邊，他發現很多人過馬路還是在低頭滑手機，滿危險的。

一名日本女遊客來台4天，昨天抵台，飯店就住在中山站附近，今天也到南西商圈與朋友會合，準備去九份。

她說，昨天和朋友相約在中山站再一起去逛夜市，結束後在中山站分開後，就發生憾事，朋友還特地傳訊息關心她的安全；日本東京秋葉原也曾發生貨車隨機攻擊事件，她認為台灣昨日事件應該只是個案，她之後還是會再來台灣，因為台灣很安全，人們也很友善，「我愛台灣」。

台北市民李先生以前在中山站附近上班，如今已退休，今天要去北車辦事情，先繞過來這裡看看。他說，台灣一向是生活很安全的地方，突然發生這種事，還是有點意外；中山站常有世界各地觀光客到來，昨日事件後，可能會對台灣外在形象有所打擊。

李先生直言，鄭捷事件後，會讓人擔心是否有模仿效應，也感嘆社會複雜，大家只能自求多福。

當地居民林小姐今天要去搭高鐵，以為事發地點只有在地下街而不敢走，特別繞路走平面道路，結果路過嫌犯砍人、墜樓地點，直呼「很恐怖」，未來只能盡量眼觀四方，保護自己安全。

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，不少民眾今天陸續到誠品生活南西店外1樓人行道哀悼。記者林佳彣／攝影
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，不少民眾今天陸續到誠品生活南西店外1樓人行道哀悼。記者林佳彣／攝影
台北昨天隨機傷人事發地點在南西心中山商圈的誠品生活南西店外頭。記者林佳彣／攝影
台北昨天隨機傷人事發地點在南西心中山商圈的誠品生活南西店外頭。記者林佳彣／攝影
南西心中山商圈的誠品生活南西店人行道有不少民眾獻上花束。記者林佳彣／攝影
南西心中山商圈的誠品生活南西店人行道有不少民眾獻上花束。記者林佳彣／攝影
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，今上午陸續有民眾到南西心中山商圈的誠品生活南西店外1樓人行道獻花哀悼。記者林佳彣／攝影
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，今上午陸續有民眾到南西心中山商圈的誠品生活南西店外1樓人行道獻花哀悼。記者林佳彣／攝影

