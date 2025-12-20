南西商圈爆恐攻 日本遊客認只是個案…仍堅定喊：我愛台灣！

台北昨天發生隨機殺人釀4死悲劇，今上午陸續有民眾到案發地南西心中山商圈，在誠品生活南西店外1樓人行道獻花哀悼，重要觀光商圈發生憾事，有人憂心衝擊台灣治安良好形象，但也有日本遊客認為是個案，仍堅定喊「我愛台灣」。

在日本出家的唐墨今天單純路過，在現場念往生咒。他表示，平常滿常會經過捷運中山站，看到這次事件新聞會勾起11年前的捷運事件，也認為大家還是不要常常低頭滑手機，要關心一下周邊，他發現很多人過馬路還是在低頭滑手機，滿危險的。

一名日本女遊客來台4天，昨天抵台，飯店就住在中山站附近，今天也到南西商圈與朋友會合，準備去九份。

她說，昨天和朋友相約在中山站再一起去逛夜市，結束後在中山站分開後，就發生憾事，朋友還特地傳訊息關心她的安全；日本東京秋葉原也曾發生貨車隨機攻擊事件，她認為台灣昨日事件應該只是個案，她之後還是會再來台灣，因為台灣很安全，人們也很友善，「我愛台灣」。

台北市民李先生以前在中山站附近上班，如今已退休，今天要去北車辦事情，先繞過來這裡看看。他說，台灣一向是生活很安全的地方，突然發生這種事，還是有點意外；中山站常有世界各地觀光客到來，昨日事件後，可能會對台灣外在形象有所打擊。

李先生直言，鄭捷事件後，會讓人擔心是否有模仿效應，也感嘆社會複雜，大家只能自求多福。