快訊

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

北捷恐攻震驚社會！網呼籲「別去跨年」…101董事長賈永婕回應了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

防範北捷持刀傷人模仿效應 桃園捷警隊強化維安層級確保應變效率

桃園電子報／ 桃園電子報

S 23077238
桃園捷警隊為防範模仿效應，已全面提升機場捷運的維安層級。圖：桃園捷警隊提供

針對昨（19）日台北捷運台北車站發生的煙霧彈事件及中山站持刀傷人案，桃園捷警隊為防範模仿效應，已全面提升機場捷運的維安層級。桃園市警察局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，務求確保機捷台北車站及全線重要節點的安全，嚴防任何危安事件發生。

S 27631666
桃園市警察局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援。圖：桃園捷警隊提供

在勤務部署方面，捷警隊顯著增加了護車巡邏頻次，並要求執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等處加強巡檢，對於行跡可疑人士主動進行盤查。同時，警方也強化了與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫與會哨機制，建立起嚴密的聯防網絡，確保應變反應迅速、到位。

桃園捷警隊也特別提醒民眾，搭乘捷運時應隨時提高警覺，注意身旁的人事物。若在列車上發現異常狀況，應保持冷靜並立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心，或於車站內尋求警察與站務人員協助，以便警方第一時間掌握現況並派員處置，保障搭乘環境的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：防範北捷持刀傷人模仿效應 桃園捷警隊強化維安層級確保應變效率

延伸閱讀：

  1. 桃園復興溪口台社區獲金牌農村肯定 吸引日本訪團觀摩交流
  2. 專訪／廖恆裕揭桃警三大治安防線 科技、教育並進守護市民安全

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

張文隨機傷人案4死 北捷1員工因公嗆傷住院

北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全

相關新聞

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 赤手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

隨機殺人案引恐慌 台鐵啟動3大緊急應變作為：全線各站安保全面升級

北捷台北車站、中山站外昨晚發生隨機殺人案，外界對大眾運輸安全產生疑慮，台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。