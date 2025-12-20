同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但因為畢業超過10年，而班導師已經退休，是不是同一人難查證。不過已經有自稱張文高中同學的男子向媒體披露，並提供張文的照片，校方回應時間太久了，照片難以辨認是不是同一人。

校方表示，學校畢業生資料的張文在校成績優異，學期成績平均都有80多分，還擔任班級幹部，3年共計4支小功、25支嘉獎是老師、同學眼中的好學生，難以相信會犯下震驚社會的隨機殺人案。

校方說明，以張文在校的成績和老師、同學的評語，真的是成績、品德兼備的好學生，完全沒有偏差，也沒有任何受處分的紀錄，他熱心公益和幫助同學，無論前兩年在校學習，還有高三到業實習都留下好評，尤其是三年學業成績80多分，餐飲科老師給分嚴格，能超過80分很不容易，他畢業超過10年，即使現在看，也是成績優異，很難想像這樣優秀的學生，怎麼會犯下北捷車站隨機殺人案。

張文的父母親住在桃園，昨晚由專案小組帶往台北訊問，凌晨近1時由警方開田車送回家，員警進屋搜索，至今天凌晨過了2點半帶著查扣的舊手機、舊電腦離開，據指出這些都是張文曾用過的手機電腦，他的父母親也和警方一起離開，再到台北配合專案小組辦案。