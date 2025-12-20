北車無差別殺人釀4死 北檢上午相驗凶嫌「盡速查明犯罪動機」

台北車站內、捷運中山站外昨晚發生隨機殺人事件。通緝犯張文在捷運站投擲汽油彈與煙霧彈，製造濃煙恐慌後，持長刀隨機攻擊往來民眾，造成包含自己在內共4死11傷，震驚社會。台北地檢署指出，儘管凶嫌已死亡，但檢察官將指揮專案小組盡速查明犯罪動機、有無共犯及組織性存在，釐清案發原由。

北檢指出，檢方第一時間獲悉北車有人丟擲煙霧彈的重大刑案後，檢察長王俊力立即指派重大刑案專組主任曾揚嶺，率同檢察官黃冠中到場成立專案小組，指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。

凶嫌張文的父母昨晚從桃園北上製作筆錄，並表示已兩年多沒有和孩子聯絡，不知道張文近況。張文胞兄今也稱，有五年沒和弟弟聯繫，但檢方將持續追查犯罪動機，不排除以證人約談胞兄說明。

由於此無差別殺人案震驚全國，北檢調派3組檢察官黃冠中、魏子凱、吳啟維，以及書記官、法醫待命，隨時辦理相驗，盡速釐清死因，檢方昨晚11點在台大醫院完成余姓被害人相驗。另2位被害民眾及凶嫌相驗，已於今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。

此外，台灣高檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝，昨天也在案發第一時間請台北分會主委、志工及律師到場陪同家屬相驗，提供法律上的協助，對於傷者部分，也安排往慰問關心，以維護被害人家屬之權益。

今日上午另2位被害人相驗，犯保台北分會也會請專責律師及志工到場陪伴家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。