北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

「全市戒備升級」加強臨檢及見警率 蔣萬安下令：裝備全部出動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市昨晚發生隨機殺人事件，台北市長蔣萬安（前）上午召開跨局處緊急維安應變小組會議，他在會後表示，人潮聚集地全面加強臨檢與增加見警率。記者余承翰／攝影
台北市昨晚發生隨機殺人事件，台北市長蔣萬安（前）上午召開跨局處緊急維安應變小組會議，他在會後表示，人潮聚集地全面加強臨檢與增加見警率。記者余承翰／攝影

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。台北市長蔣萬安上午召集1219緊急維安應變專小組會議，要求警察局等相關單位，即刻起針對北市各商圈、人潮聚集的地方，戒備全市升級，該有的必備裝備全部出動，加強戒備。

蔣萬安上午受訪指出，不只是警力的增加，警察全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車、及精良的特勤小組，在各重要的商圈、聚集地，都一定要加強戒備。

場域的部分，蔣萬安也指出，台北車站中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別在周六、周日以及夜間，包括各夜店，還有花博、酒吧市集等，全面加強臨檢以及見警率的提高。

另外，對於大型活動，包括路跑、演唱會，也是全面升級戒備，所以包括演唱會，必要時會有安檢門等相關措施，以及對各捷運站人潮出入的松山車站、台北車站，都有相關的偵測爆破物等，相關的作為都會全面進行。

蔣萬安說，北市府也要求捷運警察局、北捷各捷運站，除了加強警力保全，也會全線各站點、高強度的演練，包括疏散，以及無差別攻擊事件一旦發生時的各項演練。

至於是否北捷是否會設安檢門？蔣萬安說，目前捷運公司已經啟動全線增加保全人力，加強巡邏，結合捷運警察全副武裝，全面配置必要的裝備來加強巡檢。是否有安檢門，後續會來研議否可行，捷運公司會做完整評估。

