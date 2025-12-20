張文隨機攻擊案引不安 張老師籲家長傾聽孩子感受

快訊

中央社／ 台北20日電

台北市昨晚發生隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡。張老師基金會建議，民眾若震驚不安，可向親友適度訴說；孩子若感到害怕，家長應先傾聽，而非急著否定或淡化孩子感受。

長期關注心理健康議題的張老師基金會今天發布新聞稿，提供安定情緒與自我照顧的建議，希望大眾在面對社會重大事件的震驚不安時，彼此多一份理解與支持。

傷人案的資訊充斥網路，張老師基金會建議，民眾要選擇可信賴的新聞或政府資源來源，掌握必要資訊即可，不須一直看相關報導。如果身體明顯緊繃、心跳加快或情緒激動，可以先暫停，轉而做幾次深呼吸或短暫離開螢幕，給自己一點喘息空間。

面對突如其來的暴力事件，感到害怕、悲傷、憤怒甚至麻木，都是自然且可被理解的反應，並不代表軟弱或想太多。「張老師」鼓勵民眾找可信任的家人、朋友或同事，適度分享自己的感受與擔心，透過說出來整理心情，而非一個人壓抑承受。

對於兒童與青少年，家長和照顧者可以用簡單、清楚且符合年齡的語言說明事件。可以先傾聽孩子看到什麼、怎麼想、怎麼感覺，而不是急著否定或淡化孩子的害怕感受。並可一起討論「遇到危險時可以怎麼求助」、「哪些地方有大人或工作人員可以協助」。

另外，也建議維持原有生活規律，例如固定的上班、上課與睡眠時間，避免因過度焦慮而完全打亂作息，讓身體處在長期緊繃狀態。可透過深呼吸、伸展、散步、規律運動，或專注做一件平時喜歡的小事，幫助身體逐漸回到比較穩定的狀態。

張老師基金會董事長葛永光表示，這次事件發生於尖峰時段的公共運輸場域，畫面透過新聞與網路快速擴散，民眾即使未在現場，透過新聞畫面或社群媒體反覆觀看相關影像，也可能感到害怕、焦慮。「張老師」將持續密切關注相關發展，並視實際需要，提供必要的心理支持。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文

