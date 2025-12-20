聽新聞
凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次
台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後墜樓，送醫身亡，包含自己共釀4死11傷。有網友肉搜出他的正面照，在網上直言，「這是我同學，讀桃園的永平工商，體型差不多」，記者向專案小組詢問嫌犯面貌，確認就是他。
照片可見，張文長相偏斯文，還戴著黑框眼鏡，雖然沒有露齒笑，但也是微笑正面看鏡頭，十分難以想像他就是恐怖攻擊的嫌犯。
台北市警方指出，目前從張文的社群和交往的朋友，積極尋找是否有犯案動機，但目前為止還沒有發現，尚待釐清；另外，詢問張文父母，但2人都低調表示，已有2、3年沒跟兒子有來往，不清楚為何作案。住高雄的兄長也說5年沒聯絡了。
警方說，昨天花費大量警力調閱監視器畫面，張文從昨天下午3點多在中山區縱火，一直到在中山站揮砍衝入誠品南西店，期間共變裝5次。
警方指出，張文是計畫性犯案，不僅頻繁變換機車、步行、YouBike等交通工具，瀏覽他網路上足跡，也有明確的犯案路徑，而之所以選擇在北捷中山站附近的旅館投宿，也是因為方便就近場勘、執行計畫。
