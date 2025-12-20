新北捷運警察將成軍 民代籲強化反恐訓練、補維安漏洞

針對台北車站及捷運中山站昨發生重大治安事件，新北市民代指出，雖然案發地點位於台北市，但雙北生活圈密不可分，新北市政府應同步檢視市內各大公共場所與重要交通樞紐，在面對突發事件時的應變 SOP 是否完備，整體安全網是否存在漏洞，特別是在新北捷運警察隊即將掛牌之際，更需審慎因應。

新北市議員陳世軒表示，新北市議會已於今年8月底三讀通過警察局組織規程修正草案，預計明年1月正式成立新北捷運警察隊。他指出，自己在議會審查期間即支持該案，認為隨著環狀線、安坑輕軌等路網持續擴張，新北捷運的維安工作必須朝專業化發展；而此次發生駭人攻擊事件，更凸顯成立捷運警察隊的必要性。

陳世軒認為，在捷運警察隊正式成軍前，市府應再次檢視相關 SOP 是否周延，並評估人力配置是否足夠，避免在過渡期間出現警力調度、裝備撥補或訓練上的空窗。他強調，捷運警察的設立不能只是形式，更要確保實際執行力。

他進一步指出，將全力協助警察局爭取相關預算與資源，並要求警察局長落實承諾，確保捷運警察隊成立不會排擠各分局既有警力，同時強化捷運警察在「反恐防暴」及「電擊槍使用」等實戰訓練。

此外，陳世軒也呼籲新北市政府啟動與台北市的聯防機制，保持雙邊資訊即時暢通，並全面檢視捷運車站的防災與疏散 SOP，確保站務人員與保全具備第一時間應變能力，防堵公共空間的安全漏洞。

最後，陳世軒向所有傷者及其家屬致上最深切的慰問，祈願重傷民眾早日脫離險境、平安康復，並向第一線冒險制伏歹徒的民眾及迅速投入救治的醫護人員致上最高敬意。