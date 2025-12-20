快訊

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。警方表示，嫌犯在誠品南西店後方6樓墜樓，已經在19日晚間7時48分宣告不治。記者曾原信／攝影
捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。警方表示，嫌犯在誠品南西店後方6樓墜樓，已經在19日晚間7時48分宣告不治。記者曾原信／攝影

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮部」概念，提前勘查地形、觀察人流，還縱火燒毀租屋處，從事前縝密行動推測他尋短機率不高，墜樓死亡可能是意外。

鄭瑞隆指出，張文先是在租屋處縱火，燒毀相關事證，也提前在犯案地點附近租旅館，類似軍中「前進指揮部」勘查地形，心思縝密，考量犯案時間和地點，選在人潮最擁擠的周五晚上下手，大家忙碌趕車，較無法留意身邊狀況，推測張文應是計畫性犯罪。

針對張文墜樓死亡一事，鄭瑞隆說，從事前縝密犯案行動研判，張文預謀自殺可能性不高，較有可能是想逃跑；墜樓地點屬公眾場所，不排除張文事前曾勘查地形，也可能是寡不敵眾想拚一把，原先堆放紙箱並非每日清除，跳下時恰逢清空，只能說是「運氣不好」。

鄭瑞隆也說，張文曾是空軍志願役，因酒駕遭軍方汰除，有軍事相關背景，且對生存遊戲有興趣，這些行動對他而言並不陌生，可能強化犯案的計畫性與執行力，目前跡證看起來不像集團犯罪，推測較可能是他單獨犯案，但相關事證仍待檢警調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 墜樓

延伸閱讀

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

北車恐攻跟中山恐攻不同人？ 北市警澄清：就是張文、沒共犯…蝦皮購裝備

張文隨機傷人案4死 北捷1員工因公嗆傷住院

哈雷機車被張文燒毀！車主崩潰求助意外爆出黑歷史 網酸：以後不會了

相關新聞

同一人？北捷隨機殺人凶殘 張文高中29功獎「成績品德兼備好學生」

通緝犯張文在北捷車站隨機殺人造成嚴重傷亡，網路傳出他是桃園某高中畢業，校方今天表示餐飲科健教班確實有同名同姓的畢業生，但...

凶嫌張文正面照曝光！北車、中山站隨機殺人釀4死 警：共變裝5次

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓後...

日本知名社會記者在誠品遇無差別殺人 赤手止血為自己的無力哽咽

台北捷運中山站昨晚發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前...

北市隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。