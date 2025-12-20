北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮部」概念，提前勘查地形、觀察人流，還縱火燒毀租屋處，從事前縝密行動推測他尋短機率不高，墜樓死亡可能是意外。

鄭瑞隆指出，張文先是在租屋處縱火，燒毀相關事證，也提前在犯案地點附近租旅館，類似軍中「前進指揮部」勘查地形，心思縝密，考量犯案時間和地點，選在人潮最擁擠的周五晚上下手，大家忙碌趕車，較無法留意身邊狀況，推測張文應是計畫性犯罪。

針對張文墜樓死亡一事，鄭瑞隆說，從事前縝密犯案行動研判，張文預謀自殺可能性不高，較有可能是想逃跑；墜樓地點屬公眾場所，不排除張文事前曾勘查地形，也可能是寡不敵眾想拚一把，原先堆放紙箱並非每日清除，跳下時恰逢清空，只能說是「運氣不好」。

鄭瑞隆也說，張文曾是空軍志願役，因酒駕遭軍方汰除，有軍事相關背景，且對生存遊戲有興趣，這些行動對他而言並不陌生，可能強化犯案的計畫性與執行力，目前跡證看起來不像集團犯罪，推測較可能是他單獨犯案，但相關事證仍待檢警調查。

