57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重傷死亡。台北市長蔣萬安上午受訪指出，北捷已經確定對於亡者給500萬的補償金。

蔣萬安上午在1219事件緊急維安應變小組會議後受訪指出，對於傷者以及亡者，家屬後續各項的協助服務，包括社會局一人一社工已經啟動，而且已建立了聯絡視窗，包括後續的心理諮商、補償、法律諮詢，並對於全市民眾的安心專線，也已經啟動上線。

另外，蔣萬安說，對於後續不幸罹難者、傷者的補償，市府已經與犯罪被害者保護協會建立窗口，也正在協助申請相關的補償金。至於保險，北捷和誠品南西店也即刻建立窗。北捷已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。

蔣萬安指出，北市也根據台北市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例，針對在北車M7一位余先生，見義勇為，制止事件擴散，以及協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例 的規定，會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

另外，民政體系，蔣萬安指出，各區長也會即刻啟動民政系統對家屬的慰問，會持續長時間的給予相關的協助。