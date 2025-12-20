弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡
凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑大查訪人在高雄工作的張文哥哥；據了解，張的哥哥見警方上門未感意外，透露已和弟弟5年沒聯絡，不清楚他生活狀況。
通緝犯張文昨晚涉嫌在台北車站及捷運中山站外投擲汽油彈與煙霧彈，製造濃煙恐慌後，持長刀隨機攻擊往來民眾，造成3死11傷慘劇，張嫌犯案後墜樓身亡，恐攻暴力事件震驚全國。
北市警方專案小組除會同桃園警方到張家帶走張的父母北上並查扣手機和電腦外，由於張文有一兄長在高雄工作，北市警方昨晚委託高市刑大至張文兄長住處查訪。
高市長陳其邁今天上午接受媒體聯訪時透露，高市警方昨天第一時間已完成訪查張文兄長；陳其邁指出，張的哥哥向警方表示，家裡大概和張文已經有5年沒有聯絡，不清楚弟弟現行居住的地方跟他的一些活動和狀況，張文兄長提供的相關資料已彙整給台北市警察局跟警政署。
據了解，市刑大警方昨晚9點多到張文哥哥住處，因張的哥哥已看到新聞報導，似乎早料中警方會找上門，開門後看到警方表情沒有太大驚訝，冷靜地引領警方進屋。
張文的哥哥淡淡地向警方表示，家裡包括父母和他，大概約5年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況；對於弟弟發生恐攻造成3人死亡後墜樓身亡一事，似乎也不感意外；警方訪查、查證人別資料後，確認張的哥哥和弟弟多年未聯絡，和此案無關連，只是一般正常的上班族。
