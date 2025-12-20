北車恐攻跟中山恐攻不同人？ 北市警澄清：就是張文、沒共犯…蝦皮購裝備

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲男子張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓，送醫身亡，期間包含自己共釀4死11傷。網傳北車案跟中山案兩人身形、穿戴配件不同，懷疑是不同人，甚至有共犯，台北市警方稍早開記者會證實，兩起案件就是同一人所為，也指出沒有共犯。

台北市警方說，昨天的隨機殺人案件，專案小組啟動偵查，發現嫌犯張文在17日從中正區公園路的租屋處轉到大同區的旅館，共租了三天，17日到19日之間，張文除了步行、騎機車以外，調閱所有監視器畫面發現，他都是單獨行動，另外查訪旅館的員工，張文沒有跟任何其人有任何接觸。

警方說，經過數位鑑識，在雲端上發現張文是計畫型的犯案，且從他的存取權限跟編輯的記錄，確認是同一個人，目前沒有發現有共犯。

警方說，張文在2021年有曾參加空軍的志願役士兵，但在隔年因為酒駕被汰除，認定有軍事背景。

警方說，同步瀏覽他的蝦皮購買紀錄，發現友北車犯案現場的一個拖式行李箱還有汽油桶，而煙霧彈也並非軍規，在網路上就可以買得到，一個大約800元至900元。

