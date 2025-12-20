影／他見義勇為卻被砍死 新竹高三生赴北車致意：英雄辛苦了

台北車站、捷運中山站昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，一早來到台北車站事發地點，路人形色匆匆，但也有不少人特別轉頭看看事發地點，現場陸續有民眾來獻花。有人確實感受到今日氣氛比較緊張，新竹一名高中生也到場寫紙條致意。

傅姓高三生將要學測，今天來台北想去看看學校，但特地繞路過來寫信、送上一瓶茶，向死者余姓保全致意，上頭寫道「感謝你的見義勇為，昨天你的英勇事蹟已經被全台人民所見...喝口茶，休息一下吧！英雄辛苦了！」

傅姓學生說，昨天發生憾事，覺得滿驚人，也認為自己應該要來表達對余姓保全見義勇為的感激之情與敬意，因為真的很勇敢；他到場時，已經有人擺放花束，沒想到大家來這麼早，希望以後不要有更多憾事發生。

「您辛苦了，做得很好，雖然嫌犯不小心最後跑掉，如果不是您當下制止，可能會造成更大傷害。」傅姓學生說，公眾安全被打亂，直呼自己得知當下真的很氣憤、激動，也坦言雖然短期警方會加強防範，但他自身情緒多少仍受波動，也會影響出門的心情。

傅姓學生說，大家應該要對周圍事情有所防備，不管發生在哪，安全永遠是最重要，他平常滑手機也會留意周圍狀況，也籲大家多多警覺周邊怪人，想跑就跑，因為真的太危險。

新竹張小姐今天北上要去宜蘭，先是在M7附近星巴克坐坐，但不知道事發地點就在這裡。她說，鄭捷事件後，來台北就比較少搭捷運，改搭計程車，畢竟密閉空間真的會比較恐慌；她觀察，警察、站務人員隨處都可看到，但大家確實比較睜大眼睛、耳聽四方。