貼文者揚言下個目標「高雄火車站」 陳其邁透露6個可疑帳號追查

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市長陳其邁（中，戴眼鏡者）和警察局長林炎田今天上午視察警方在高雄火車站巡邏勤務。圖／讀者提供
高市長陳其邁（中，戴眼鏡者）和警察局長林炎田今天上午視察警方在高雄火車站巡邏勤務。圖／讀者提供

有網友在北車、南西商圈遭隨機恐攻案件發生後，在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」；高市長陳其邁今天上午視察警方在車站勤務時透露，市刑大科偵隊正追查PO文者，已鎖定6個可疑帳號，其中1個帳號已排除，另有帳戶IP在境外。

市長陳其邁今天上午9點至高雄火車站視察警方維護車站治安狀況，對於有網友貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，媒體聯訪問陳其邁IP位置是在境外還是境內？警方追查進度？他回應說，警方已掌握一些境外帳戶。

陳其邁透露警方鎖定6個帳戶追查，其中1個已排除，另外有5個帳號正全力追查，他已要求警方務必要把相關、可能的危害治安的分子逮捕到案。

由於高雄這周起至耶誕節有不少大型活動及演唱會，陳其邁指出，會全面提升維安強度，包括警力的部署和巡察密度；此外，包括跨年或陸續舉辦的大型的演唱會，他也要求警察局跟相關主辦單位，事前要進行相關演練，確保參加活動民眾的安全。

高市長陳其邁（中，戴眼鏡者）和警察局長林炎田今天上午視察警方在高雄火車站巡邏勤務。圖／讀者提供
高市長陳其邁（中，戴眼鏡者）和警察局長林炎田今天上午視察警方在高雄火車站巡邏勤務。圖／讀者提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 陳其邁

